Чому багатьом українцям не підвищили пенсії у жовтні: експерт назвав причини

В Україні в жовтні 2022 року провели перерахунок пенсій. У Пенсійному фонді назвали новий розмір середньої пенсії — 4539,36 грн. Однак жовтневе підвищення торкнулося далеко не всіх, пише social.com.ua.

Наприклад, киянка Віра Маєвська стверджує, що пенсія в неї залишилася на рівні 2100 грн. Як з’ясувалося, у неї лише 20 років офіційного стажу, тому вона отримує мінімальну пенсійну виплату, яка з 1 березня становить 2100 грн. Розмір цієї суми в жовтні не переглядався. Жовтневий перерахунок спрямований насамперед на тих, у кого є повний стаж: не менше 30 років у жінок і не менше 35 років у чоловіків. Хоча жінка й працювала набагато довше, але в неї виникли проблеми з підтвердженням підприємницького стажу. Тому пенсія залишається на мінімальному рівні, пояснює незалежний консультант Сергій Коробкін.

Скаржиться на те, що пенсія не підвищилася, і Марина Кравець з Дніпра, хоча вона має більше ніж 30 років стажу. Проте, як виявилося, вона вийшла на пенсію лише на початку цього року, тобто їй лише 60 років. А для жовтневого перерахунку потрібно було мати не тільки достатньо стажу, але й досягти певного віку. Перерахунок робили людям віком від 65 років і старше.

Схожа проблема й в Алли Вертій, яка каже, що розмір пенсії по інвалідності І групи залишився без змін на рівні 2300 грн. Ця проблема може стосуватися і віку, і стажу. Лише зазначимо, що 2300 грн — це мінімальна пенсійна виплата саме для тих, хто отримує пенсію по інвалідності І групи, а також для осіб при повному стажі (30 та 35 років для жінок і чоловіків відповідно), яким ще не виповнилося 65 років. Цей розмір також було встановлено в березні цього року й у жовтні він не переглядався.

Наостанок розглянемо ще один випадок. Ірина Волкова з Херсонщини стверджує, що в неї і стажу більше ніж 35 років, і вже виповнилося 65 років, але розмір пенсії все одно не змінився. У цьому випадку причиною може бути те, що людина працює, тому перерахунок не проведено.

Також зауважимо, що людям віком від 65 до 69 років включно за наявності повного стажу мінімальна пенсія за віком встановлюється на рівні 40% мінімальної зарплати. У жовтні через зростання мінімальної зарплати мінімальна пенсія в таких людей, які не працюють, зросла з 2600 до 2680 грн, тобто лише на 80 грн. А якщо в людини основний розмір пенсії більший цієї суми, звісно, ніякого підвищення вона також не відчує, бо мова про зміну саме мінімальних показників.

Також у жовтні не всі групи пенсіонерів отримали компенсаційні виплати за вік. Це тому, що компенсаційні виплати особам понад 70, 75 і 80 років виплачуються лише у тому разі, якщо розмір пенсії менший за 10 340,35 гривні. Це обумовлено відповідними постановами Кабінету Міністрів.

За даними Пенсійного фонду в жовтні з 10,7 млн пенсіонерів підвищення отримали тільки 2,8 млн людей. Тобто більшість людей залишилися без надбавки.

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