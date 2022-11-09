«Служив розвідником на Харківщині»: отримав вирок ще один зрадник України, який воював на боці рф

Шевченківський районний суд Києва виніс вироку громадянину, якого визнали винним у державній зраді, участі у терористичній організації і незаконному збройному формуванні. Про це йдеться в Єдиному державному реєстрі.

Відомо, що Олександр Бояков родом з міста Свердловськ (Довжанськ з 2016 року) Луганської області має на утриманні 16-річну дитину. У квітні 2015 року він, перебуваючи на тимчасово окупованій території України, добровільно підписав контракт на проходження військової служби. Після того був зарахований до списків особового складу збройного формування «лнр», де прослужив до квітня 2016 року. Через рік продовжив контракт ще на три роки, отримав посаду командира відділення, в якому прослужив до травня 2019 року.

У перший день повномасштабного вторгнення рашистів зрадник прибув до пункту збору мобілізованих «лнр» й потрапив до 202-го стрілецького полку 2-го батальйону 4-ї роти вогневої підтримки на посаду командира відділення. Від 24 лютого до 10 вересня він зі зброєю в руках виконував обов’язки «розвідника-стрільця» в різних видах бою та формах його забезпечення. Брав участь в стрілецьких боях, забезпечував безпеку контрольних пропускних пунктів, перевірку документів мешканців населених пунктів, які захоплені збройними силами російської федерації під час повномасштабного вторгнення, на предмет виявлення військовослужбовців Збройних Сил України. Й 10 вересня наші бійці неподалік села Семенівка Куп’янського району Харківської області взяли окупанта Олександра Боякова в полон.

Допитаний на судовому засіданні Бояков свою винуватість визнав повністю. Мовляв, служити не хотів, до нього прийшли поліцейські й відібрали документи, змусивши йти до військкомату. Довгий час зрадник ніс службу у місті Балаклія, де рашисти вбивали та катували мирних мешканців. Зрештою вироком суду Олександру Боякову призначено 13 років позбавлення волі та додаткове покарання у вигляді конфіскації усього майна.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що мешканця Київщини, який здав окупантам членів місцевої самооборони, засуджено до 15 років ув’язнення.

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