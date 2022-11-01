Готувала «здачу» ворогові міста: у Миколаєві зрадниці дали великий термін

Спецслужби України продовжують виявляти зрадників, які активно допомагають російським агресорам.

Так, у Миколаєві на 15 років в'язниці засудили місцеву мешканку, яка готувала проникнення російської ДРГ до міста.



За даними СБУ, жінку було затримано під час спецоперації української контррозвідки у травні цього року.

Для виконання завдання спецслужб росії, вона спостерігала за місцями дислокації Сил оборони, у тому числі блокпостами та укріпрайонами міста. Таким чином, вона готувала маршрути для прихованого прориву російських диверсантів на підконтрольну українській владі територію регіону.



Крім того, зрадниця підшукала квартиру, яку учасники ворожої групи мали використовувати як свою конспіративну базу для планування та підготовки подальших диверсій.



Для маскування злочинних дій ворожа поплічниця орендувала житло на власне ім'я, а гроші на це отримала від своїх російських кураторів.



Співробітники СБУ задокументували транзакцію у розмірі 50 тис. грн, які вона отримала від агресора на власну банківську картку.



«Зв'язковим» ворожої поплічниці виявився її знайомий, який перебуває у тимчасово окупованому Херсоні.



Саме через нього спецслужби росії вийшли на зрадницю та запропонували їй співпрацю.



Під час обшуків правоохоронці виявили мобільний телефон та комп'ютерну техніку, які вона використовувала для комунікації з ворогом.

Як повідомляли «ФАКТИ», в окупованому Бердянську важко поранили відомого колаборанта, який працював на російських загарбників.

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