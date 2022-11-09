Як жінці схуднути на 5 кг без дієт

Як відомо, головне правило схуднення — створення дефіциту споживаних калорій. Домогтися цього можна самостійно, без дієт та новомодних препаратів. Потрібно просто стежити за своїм харчуванням. Це повільніший, але вірний шлях до бажаної фігури.



Люди, які спробували дієти, визнають, що вони часто дають видимий, але короткочасний ефект. Закінчивши дієтичний період, людина знову набирає вагу, пише prostoway.



Та й небагатьом подобається харчуватися за заздалегідь складеним раціоном й рахувати калорії.



До їжі потрібно ставитися спокійніше. Навіть якщо були з'їдені цукерки, тістечко та випитий газований напій, не варто впадати у стрес. Потрібно налаштувати себе, що це був зрив, який, якщо й повториться, то зовсім нескоро.



А в раціоні потрібно використовувати більше їжі, багатої на білок. Це м'ясо, соєві боби, багато овочів, горіхів, насіння. На перетравлення білкової їжі йде на 25% більше енергії, ніж на переробку вуглеводів, тому можна зменшити споживання калорій, не зменшуючи кількості їжі, лише перерозподіливши її. Тобто організм витратить більше енергії на рибне філе, ніж на макарони, а результати позначаться на талії.



Споживання води не лише насичує організм рідиною, а й допомагає знизити калорійність раціону. У воду можна додати трохи солі.



І найкраще частіше готувати вдома. Домашня їжа набагато краща за фастфуд й майонезні салати з кафе.



Схуднути допоможуть і фізичні навантаження. Танці, велосипед, басейн — будь-яке навантаження добре. Навіть 10 хвилин фізичної активності на день піде на користь.



Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати напій, який допоможе забрати близько 5 кг жиру з живота.

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