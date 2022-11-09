Кричали і готові були зірвати одяг: Валерій Меладзе зазнав «атаки»

Співак Валерій Меладзе, який не побоявся публічно виступити проти нападу росії на Україну, втратив можливість давати концерти і навіть мав намір взагалі закінчити кар'єру і зайнятися новим бізнесом — очищенням води.

Про це пише Super.ru.

Проте виявилось, що артист залишається дуже затребуваним, і його часто запрошують на корпоративи.

Днями виконавець хіта «Текіла-любов» виступив на дні народження блогерки Валерії Чекаліної — вона відзначала 30-річчя та організувала справжній карнавал у Підмосков'ї, на який у якості подарунка гостям запросила одразу кількох зірок естради. Головним презентом для всіх присутніх став Валерій Меладзе.

Натовп гостей і сама іменинниця зустрічали співака з неприхованим захопленням. Зал гудів. Виконавши кілька старих хітів, Меладзе спустився зі сцени до народу, і тут почалося неймовірне. Юні блогери щільним кільцем обступили артиста, танцювали, підспівували, заглушаючи самого Валерія, верещали і, здається, готові були зірвати зі співака дорогий костюм.

Варто зазначити, що на вечірці з'явився і Філіп Кіркоров. Незважаючи на те, що захід проходив у форматі карнавалу, виконавець вийшов на сцену в дуже скромному за своїми мірками вбранні — чорно-білому костюмі без жодної пір'їни чи стразу. «Побоявся затьмарити іменинницю», — жартує народ у Мережі.

На Філіпа фанатки кидатися не стали, очевидно пам'ятаючи, що останнім часом артист постійно потрапляє в неприємні ситуації, зриваючись на шанувальників. Так, близько тижня тому він грубо послав журналістку, що звернулася до нього, а нещодавно відхлестів букетом когось із глядачів свого концерту.

Крім того, «король» російської естради не втомлюється «пробивати дно» своїми вбраннями, спровокувавши справжній скандал у Казахстані.

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