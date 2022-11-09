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Кличте санітарів: путінського блазня Кіркорова висміяли за «екстравагантне» вбрання на концерті

9:43 9 листопада 2022
Філіп Кіркоров

Путінський блазень Філіп Кіркоров, якого розкритикували за шоу з хрестами, продовжує «укріплювати» російські скрєпи. Він вкотре зганьбився, намагаючись епатувати публіку. На концерті в Казахстані Філя вийшов на сцену в напівпрозорому обтислому комбінезоні, недолуго пританцьовував та видавав нерозбірливі звуки, схожі на спів. Відео цього екстравагантного виступу з’явилося в мережі та викликало глумливі коментарі.

«А що лікарі кажуть? Кличте санітарів. Бідні люди, і вони ще за це гроші заплатили. Він у Лоліти в оренду костюм взяв? Філя! Капець! Одужуй!», — пишуть в коментарях.

Нагадаємо, Кіркоров підтримує російське вторгнення в нашу країну. Раніше Філя перелякався, коли його за кордоном привітали словами «Слава Україні».

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Філіп Кіркоров

Кличте санітарів: путінського блазня Кіркорова висміяли за «екстравагантне» вбрання на концерті

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