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Події

У Чернівцях чоловік вбив свою матір та втопив у ванні двох її котів

14:20 9 листопада 2022
ніж

У Чернівцях суд відправив на примусове лікування до психіатричної лікарні чоловіка, який вбив власну матір та двох її кішок. Син завдав своїй 64-річній матері смертельні ножові поранення.

Як повідомили в обласній прокуратурі, злочин стався влітку 2022 року, після вчиненого чернівчанин зізнався у вбивстві поліції. 34-річного чоловіка визнали неосудним та направили на примусове лікування.

У ході досліджень експерти встановили, що обвинувачений має ознаки психічного захворювання. На момент скоєння злочину не усвідомлював своїх дій й не міг керувати ними.

Нагадаємо, на Волині чоловіка, який зарізав тестя та тещу, теж відправили на примусове лікування до психіатричної лікарні.

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