«Приготуйте цей збір, і рука до чарки більше не потягнеться»: фітотерапевт про лікування алкоголізму

Алкоголізм — психологічне захворювання, викликане систематичним, надмірним вживанням спиртних напоїв, характеризується сильним бажанням випити. Це визначення не може вмістити в себе весь біль цієї проблеми, а також пояснити в повній мірі з чого починати лікування. Але робити це варто з визнання проблеми.

«Також з лікарем необхідно вирішити як лікуватись (в залежності від важкості хвороби, діагнозів, та стану організму хворого), можна вибрати як медикаментозне так і траволікування, а в деяких випадках і поєднувати. Я застерігаю від самолікування, та від препаратів, які отруюють організм, бо можна і побороти хворобу, а можна і втратити близьку людину, — пояснює фітотерапевт Андрій Пашов — В фітотерапії є багато рецептів для лікування алкоголізму, і я вважаю самими дієвими ті, які направлені на очищення печінки, виведення залишків розпаду алкоголю, очищення та нормалізації роботи органів травлення. Адже саме продукти розпаду алкоголю неймовірно шкідливі. В печінці відбувається окислення етанолу до ацетальдегіду — отруйної речовини, що негативно впливає на всі органи та клітини організму. Лікуйте її — й фізична залежність піде на спад, а з психологічною боротись буде легше, коли особисте бажання хворого, позбутись шкідливої звички буде підтримане близькими».

За словами фітотерапевта, при алкоголізмі він радить пропити курс із трав, які допоможуть зменшити потяг до спиртного.

«Візьміть чебрецю 4 частини, полину гіркого 1 частину, золототисячнику 1 частину. 1 столову ложку збору настояти 1−2 години в склянці окропу і п’ють по 1−2 столових ложки 3−4 рази на день до їжі протягом 2−3 місяців.

Або ж візьміть полину 2 столових ложки, звіробою 2 столових ложки, м’яти 2 столових ложки, деревію 2 столових ложки, чебрецю 1 столову ложку, корінь дудника лікарського 1 столову ложку, ягоди ялівця — 1 столову ложку. На один раз чотири чайні ложки гарно перемішаного збору настояти в літрі окропу. Процідити, додати до смаку меду і пити замість чаю по склянці теплого настою 3−4 рази на день до їжі, при добровільному бажанні позбутись алкогольної залежності.

Курс лікування 10 днів, перерва 3−5 днів. При потребі курс повторюють«

Нагадаємо, «ФАКТИ» писали про те, що алкоголізм серед російських чиновників зашкалює, і це дуже непокоїть путіна.

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