«Перший тривожний дзвоник пролунав пізньою весною»: війна забрала ще одного українського офіцера

6 листопада на Вінниччині попрощались із бійцем Олегом Тарахкало. Із самого початку вторгнення росії, він пішов боронити нашу країну на сході, отримавши поранення повернувся додому. Але після початку повномасштабної війни без вагання знову став на захист країни. У травні із ним обірвався зв'язок, й лиш тепер підтвердилась страшна новина про загибель.

«Олег Тарахкало, кадровий офіцер управління тактичного рівня, а ще — головний державний інспектор відділу запобігання та протидії контрабанді наркотиків і зброї та кінологічного забезпечення Київської митниці. Для нас він назавжди залишиться колегою, митником, принциповою та допитливою людиною, — повідомляє Київська митниця у Фейсбуці. — Олег був нашим надійним товаришем 15 років, саме стільки він прослужив в Київській митниці. У жовтні 2014 року, після вторгнення росії, Олег пішов захищати Батьківщину. Жовтень 2014 — це бойові дії, облога та деблокування на 32-ому блокпосту на „Бахмутці“ (траса Лисичанськ-Луганськ), а потім батальйон особливого призначення Національної Гвардії».

Олег звільнився з Київської митниці у 2020 році. Та, як кажуть колеги, ніколи не випускали його з поля зору.

«Знали, що з перших днів війни він знову став до зброї, при наступі на Київ обороняв столицю, а потім таки рвонув на передову, під Ізюм. Перший тривожний дзвоник пролунав пізньою весною, серед колег почали ширитися чутки, що Олег не виходить на зв’язок. 4 червня, у свій день народження, він в жоден спосіб не вийшов на зв’язок, це вже був набат. Потім чергова хвиля інформації, ніби хтось упізнав його на рашистському відео серед загиблих. Та до останнього не вірилося, не хотілося вірити, що цього інтелігентного та завжди ввічливого чоловіка, вбили рашисти. Тиха віра не справдилася. Олег загинув».

Живий ланцюг протягнувся на кілька кілометрів. Героя проводжали навколішки з квітами та прапорами. Поховали Олега у рідному селі Красносілці.

Нагадаємо, СБУ знешкодила диверсантів ворога, які готували вбивства командирів Сил спецоперацій.

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