Готували вбивства командирів Сил спецоперацій: СБУ знешкодила диверсантів ворога

Контррозвідка СБУ нейтралізувала диверсійно-розвідувальну групу фсб росії, яка діяла у Києві та Сумській області.



Співробітники спецслужби встановили, що диверсанти розвідували пункти дислокації та переміщення українських військ у столиці та прикордонних районах північного сходу України.



Одним з головних завдань диверсантів був збір персональних даних та місць знаходження командирів бойових підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ.



Отриману інформацію агресор планував використати для підготовки до фізичної ліквідації наших військових, знищення їхнього озброєння та військової техніки.



За даними слідства, групу було сформовано кадровим співробітником фсб для проведення розвідувально-вибухової діяльності проти України.



У її складі був мешканець прикордонного району Сумщини, завербований російською спецслужбою після початку повномасштабного вторгнення.



Саме він був на прямому зв'язку зі своїм «куратором» та координував з ним плани та алгоритми дій щодо виконання завдань. Для комунікації вони використовували закриті канали електронного зв'язку з дотриманням конспіраційних заходів.



За вказівкою фсб агент залучив до підривної діяльності ще одного місцевого мешканця. У поле зору росіян він потрапив через свої прокремлівські погляди та провокаційні висловлювання.



Для збору розвідданих вони «в темну» використовували свої зв'язки на території регіону, а також об'їжджали прикордонну місцевість та спостерігали підрозділи Сил оборони.



Крім того, один з них їздив до Києва, де намагався приховано здійснювати фото-, відеофіксацію локацій українських захисників та передавати відповідні координати до росії.



Співробітники СБУ вчасно виявили диверсантів та затримали їх, коли ті забирали зброю із заздалегідь облаштованої схованки на Сумщині.



Під час огляду схованки правоохоронці виявили: 2 протитанкові міни ТМ-62М з підривниками,

2 бойові гранати РГО з пристрастями, автомат Калашнікова зі спорядженим магазином.

Саме цю зброю ворожа ДРГ планувала використати для здійснення диверсій на території регіону.



Також під час обшуків за місцями проживання зловмисників виявлено комп'ютерну техніку та мобільні телефони з доказами конспіративного листування з представником фсб.

Нагадаємо, у Дніпрі затримали коригувальника, який стежив за локаціями українських систем ППО у місті.



Як повідомляли «ФАКТИ», до 15 років ув'язнення засуджено мешканця Київщини, який здав окупантам членів місцевої самооборони.

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