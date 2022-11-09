«На полі бою справи у росіян йдуть дуже погано через низький моральний дух»: норвезькі експерти назвали помилки путіна

Багато хто думав, що це буде короткочасна війна, коли росія атакувала Україну в ніч на 24 лютого 2022 року. Ряд експертів зазначали, що володимир путін вірив, що країна складе зброю та здасться без особливого опору. Не так вийшло. Російська військова машина виявилася менш компетентною, ніж очікувалося, і зазнала низки поразок в Україні. Експерти заявили норвезькій газеті Dagbladet, що промахи путіна повторювалися протягом усієї війни.

«Він припустився кількох „дуже серйозних помилок“ на початковому етапі вторгнення, і які сприяють тому, що це буде довготривала війна на виснаження. Очільник рф думав, що українці швидко здадуться і що буде широка підтримка російського „визволення“. Українські військові виявилися набагато боєздатнішими, ніж, мабуть, очікував російський президент».

З іншого боку, росія виявилася набагато менш компетентною, ніж очікувалося.

«Я вважаю, що найбільша помилка путіна — це анексія чотирьох нових областей. Незрозуміло, що було анексовано, не було зроблено жодної серйозної спроби зробити „референдуми“ достовірними, і військові можливості захистити анексію відсутні, — каже Івер Б. Нойман, дослідник росії та директор науково-дослідного інституту Інституту Фрітьофа Нансена — Наприкінці вересня росія анексувала Херсонську, Запорізьку, Луганську та Донецьку області. Поки кремлівська еліта святкувала цю подію, українські військові відвоювали кілька ключових міст. Крім того, це робить анексію Криму однією з п’яти анексованих областей, а не окремим випадком. Це політичний крок, який здається надзвичайно короткостроковим, і тому видається помилкою».

Ще однією великою проблемою путіна є те, що на полі бою в Україні справи йдуть дуже погано. «Низький бойовий дух солдатів, погана зброя і, судячи з усього, погані стратегічні рішення.— Через вісім місяців війни Кремль бачить, що війна пішла жахливо не так. Коло людей путіна, яким він довіряє, здається, скорочується, а ті, хто залишився, не зовсім помірковані актори в Кремлі, — каже експерт Тормод Хейєр. — Росіяни погані в сучасній звичайній війні, але досить хороші в гібридній війні. І це, мабуть, не так вже й дивно. Для росії гібридна війна проти відкритих і вразливих громадянських суспільств на Заході набагато легша, ніж бойові дії високої інтенсивності проти військових сил США та інших країн НАТО на сучасному полі бою».

Тому він вважає, що для росіян цілком логічно уникати сильних сторін Заходу та зосереджуватися на тих місцях, де альянс є вразливим. Тоді не США, НАТО чи норвезька оборона є першою лінією оборони Заходу.

«Навпаки, це європейські громадянські суспільства. Ми говоримо про мільйони громадян, які щодня повинні зосереджуватися на одному: не дозволити російському залякуванню посіяти сумніви чи невпевненість щодо того, чи здатна їхня влада впоратися з російським тиском, — каже Хейєр.- На мій погляд, у путіна немає іншого виходу, тому що його політичний інструментарій починає закінчуватися. А ті інструменти, якими він найбільше тішиться, як-от ядерні та звичайні сили, начебто не працюють — ані налякати Захід, ані виграти в Україні. Західна збройна допомога Україні все ще надходить невпинно, навіть незважаючи на те, що путін брязкає ядерною зброєю».

І російські війська не відновлюють ініціативу на українській землі, незважаючи на посилене перекидання мобілізованих солдатів. Мобілізація виявилася невдалою, оскільки вона не складала мільйона солдатів. Це показало, що багато жителів рф не вважають, що це так весело, це підкреслило етнічну напругу, це принесло війну в повсякденне життя російських міст. І це виявило соціальну нерівність, тому що всі тепер кажуть, що ви можете купити свій вихід з неї. Тормод Хейєр висвітлив п’ять моментів, які хвилюють владу в Кремлі:

«Українська війна заманила головного суперника на Заході — США назад до Європи. Але цього разу з більшою зброєю та міцнішим керівництвом, ніж за багато десятиліть.

Війна в Україні дала нове життя НАТО; наймогутніший у світі альянс став більш об’єднаним, ніж за багато десятиліть.

Українська війна налякала і штовхнула важливі буферні держави Швецію та Фінляндію в обійми заклятого суперника на Заході — США; враховуючи ймовірне членство в НАТО, дві країни зміцнять західний військовий кордон від Калінінграда на півдні до Кольського півострова на півночі.

Війна в Україні також призвела до того, що німецький Бундесвер, швидше за все, буде зростати в найближчі роки. Таким чином, четверта за величиною економіка світу зможе зібрати більшу та ефективнішу оборонну силу, ніж будь-коли з моменту розпаду Радянського Союзу в 1991 році.

Війна в Україні втягнула російські війська в трясовину у другій за величиною країні Європи. З кожним днем обороноздатність росії зношується".

Він вважає, що репутація росії за кордоном впаде…

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали «Думаю, чесно буде сказати, що ми не знаємо, коли закінчиться ця війна», — Павло Казарін.

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