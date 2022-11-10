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«Людей поки що вистачає, але…»: у Міноборони розповіли, чи буде оголошено додаткову мобілізацію в Україні

10:43 10 листопада 2022
Навчання військових

В Україні, де у Верховній Раді зареєстровано президентський прект закону щодо подовження дії воєнного стану та загальної мобілізації, наразі в лавах Сил оборони вистачає людей, але у разі зміни ситуації на фронті може бути проведена додаткова мобілізація.

Про це в ефірі національного телемарафону розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає Інформатор.

За її словами, додаткову хвилю мобілізації наразі не планують запроваджувати. «Ми всі маємо усвідомлювати, що в країні йде війна. Ми можемо припускати різні сценарії розвитку подій, і ми з вами, в принципі, повинні бути готовими до розвитку всіх цих сценаріїв», — додала вона.

Нагадаємо, що нещодавно парламент ухвалив рішення щодо правили бронювання військовозобов'язаних. Зокрема, йдеться про військовозабовʼязані в органах державної влади та місцевого самоврядування, у разі, коли це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів; на підприємствах, в установах і організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг оборонного призначення для задоволення потреб Збройних Сил України, а також на критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення підприємствах.

Ілюстративне фото зі сторінки Міноборони у соцмережах

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