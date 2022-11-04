Мобілізація в Україні: Рада ухвалила важливе рішення

В Україні, де мобілізовані українці зможуть отримати додаткові виплати, Верховна Рада ухвалила правила бронювання військовозобов'язаних. Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко.

«І так, бронюванню підлягають: військовозабовʼязані в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, у разі, коли це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів в особливий період; на підприємствах, в установах і організаціях, яким доведено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі, коли це необхідно для виконання доведених мобілізаційних завдань (замовлень); на підприємствах, в установах і організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг оборонного призначення для задоволення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань в особливий період, у разі, коли це необхідно для виконання зазначених заходів; на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Віднесення суб’єктів господарювання до таких підприємств, установ і організацій здійснюється за критеріями та у порядку, встановленими Кабінетом Міністрів України», — повідомив нардеп.

Такі військовозобов’язані не підлягають прийняттю на службу у військовому резерві.

Гончаренко зазначив, що Кабмін може бронювати спеціалістів з підприємств, які будуть не підлягати мобілізації.

«Ми настояли на тому, що категорії громадян, яких моють право на бронь має бути прийняте тільки законом, а не рішенням Кабміну. До речі, антикорупційний комітет Ради виніс негативне рішення стосовно цього законопроекту. Тобто в цьому законопроєкті вбачають корупційні ризики», — повідомив нардеп.

Також він повідомив, що до цього законопроєкту не були прийняті поправки 5, 26 та 27.

«Я за них голосував, але Рада не підтримала. Ці поправки мали на меті розповсюдити бронь на студентів, аспірантів, асистентів-стажистів та докторантів денної форми навчання та розробити механізм звільнення з лав ЗСУ та Тероборони у період воєного стану даної категорії громадян», — розповів Гончаренко.

Раніше «ФАКТИ» писали, яке покарання передбачено за неявку до військкомату.

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