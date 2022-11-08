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Зеленський запропонував продовжити мобілізацію: як відреагував міністр Рєзніков

17:16 8 листопада 2022
Мінометники

У вівторок, 8 листопада, в парламенті зареєстрований президентський проект закону щодо продовження воєнного стану та загальної мобілізації, термін яких після літнього рішення Верховної Ради мав би закінчитися 21 листопада.

Як припускає народний депутат України Ярослав Железняк, документ можуть розглянути на найближчому пленарному засіданні. За його словами, терміни воєнного стану та мобілізації продовжать, як і раніше, на 90 днів. Тобто, до 19 лютого 2023 року.

Тим часом в росії продовжують «старі пісні» про те, що в Україні функціонують біолабораторії, вигадуючи нісенитниці то про «бойових гусей», то про «комарів-вбивць». На цій царині, зокрема, відзначився російський постпред в ООН небензя, який піддався толінгу з боку українського міністра оборони Олексія Резнікова.

Очільник оборонної офіції України заявив, що у рамках «часткової мобілізації» до лав ЗСУ призовуть близько 300 тисяч комарів. До речі, саме про «часткову мобілізацію» 300 тисяч людей раніше заявляли в рф.

«Робоча назва проекту — москіти проти московитів», — кепкує Резніков.

Нагадаємо, що нещодавно Верховна Рада схвалила рішення щодо скасування призову на строкову службу під час дії воєнного стану в Україні.

Ілюстративне фото зі сторінки Міноборони у соцмережах

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