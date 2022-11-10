Щоб перевестися на бюджет, студенти-контрактники мають час лише до 15 листопада, — Мінреінтеграції

Нещодавно Уряд затвердив механізм переведення низки категорій студентів з контракту на бюджет в закладах фахової передвищої та вищої освіти.

Як повідомляють у Мінреінтеграції, на це мають право студенти, які проживають на тимчасово окупованих територіях, на території громад, що розташовані в районі ведення бойових дій або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні та станом на 15 жовтня включені до відповідного переліку.

Також на бюджет зможуть перевестися студенти, які виїхали з таких територій, діти загиблих захисників України, учасники бойових дій і їхні діти, а також особи, які отримали інвалідність внаслідок війни, та їхні діти.

Варто знати, що дія цієї постанови розповсюджується на студентів, які:

були зараховані на контракт до 2021 року включно;

здобувають такий ступінь освіти вперше.

Отримувачі освіти, які можуть скористатися право перевестися на бюджетну форму навчання, мають надати витяг з реєстру територіальної громади, що підтверджує дані про місце проживання (перебування) особи станом на 24 лютого 2022 року або містить інформацію про задеклароване/зареєстроване місце проживання чи про зняття з нього на підставі відомостей ДМС.

Також в пакеті має бути документ про освіту, здобуту в закладі, який розташований на території відповідних територіальних громад. Він може стати у нагоді, якщо інформації у згаданому реєстрі немає або місце проживання знято з реєстрації до 24 лютого 2022 року.

Документи треба надати керівництву закладу освіти. Виш здійснює їхню верифікацію та вносить інформацію про студента до Єдиної державної електронної бази з питань освіти

«Переведення на місця державного замовлення студентів, дані про яких внесуть до ЄДЕБО після 15 листопада, може бути здійснено у 2023 році», — попереджають у Мінреінтеграції.

Переведення здійснюватимуться за рахунок невикористаних місць державного замовлення у 2022 році, а також наявності вакантних чи вивільнених місць. За відсутності останніх можливе збільшення обсягу державного замовлення.

Раніше Кабінет міністрів затвердив механізм, який допоможе продовжити навчання студентам-контрактникам, які втратили можливість платити за навчання. Для них із резервного фонду держбюджету виділено близько 87 млн грн.

Фото Pixabay

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