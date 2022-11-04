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«Добре, що у мене є такий оберіг»: Святослав Вакарчук вперше розповів, як спілкується з дітьми під час війни

20:05 4 листопада 2022
Святослав Вакарчук

Лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук, який нещодавно виступив перед мешканцями звільненого Ізюму, вперше поділився подробицями про особисте життя та розповів про своїх маленьких дітей — однорічного сина Івана та чотирьох місячну доньку Соломію.

За словами артиста перші три місяці війни він взагалі не бачився із сім’єю і дуже сумував. Зараз Святослав намагається використовувати кожну можливість, щоб обійняти найрідніших.

«Перші три місяці не бачив їх взагалі. Це було неможливо. Я розумів, що я повинен сконцентруватися на найголовнішому. Коли фронт, якщо можна так сказати, стабілізувався, я зрозумів, що є момент, коли можна побачитися. Коли є можливість викроїти час, я так це роблю», — сказав Вакарчук в інтерв’ю Forbes Ukraine.

Музикант вперше заговорив про народження доньки. За словами артиста, саме діти надихають його, дають більше сили та енергії. Хоча народження дитини під час війни — непросте випробування для батьків.

«З одного боку можна сказати: „Боже, як важко, що під час війни народжуються діти“. А з іншого боку, якби у мене не було маленького сина і дочки, які дають шалену енергію і силу, можливо, мені було б важче переживати цю війну. Добре, що у мене є такий оберіг», — сказав музикант.

Нагадаємо, Святослав не коментує стосунки з новою обраницею. Як повідомляють ЗМІ, нею стала кінопродюсер Валерія Яцута.

25 серпня 2021 року вона народила сина Іван, а в червні 2022 року в родині Вакарчука з’явилася донечка.

Фото Іnstagram.com/sviatoslav.vakarchuk

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