Тіна Кароль різко висловилася про Валерія Меладзе, який виступив на вечірці в Москві

Співачка Тіна Кароль різко висловилася про Валерія Меладзе, який нещодавно виступив у Москві на гучній вечірці російської блогерки. На заході також гуляв путініст Кіркоров та інші артисти.

Тіна Кароль підкреслила, що не вірить таким, як Меладзе, які нібито засуджують війну, але своїми діями демонструють справжню позицію — живуть в країні-агресорі, виступають там та іноді «каються» в соцмережах.

Тіна вважає, що російські зірки швидко змінюють позицію, якщо постають перед вибором великих грошей. Допис про це артистка зробила в Інстаграм.

«П — послідовність, принциповість, порода, порядність, поребрик. Тому я не вірю жодному, хто „кається“. Баблорубка», — написала Тіна Кароль під відео з виступом Валерія Меладзе.

Раніше Тіна Кароль говорила, що не вірить тим, хто «перевзувся» під час війни й назвалися українськими артистами.

Співачка не вірить і в «хороших росіян». Вона красномовно послала Ксенію Собчак у відповідь на чергову пропагандистську брехню.

Фото — Інстаграм Тіни Кароль

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