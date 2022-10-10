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Тіна Кароль красномовно «послала» Собчак у відповідь на чергову пропагандистську брехню

18:34 10 жовтня 2022
Тіна Кароль

Українська співачка Тіна Кароль, яка нещодавно зустрілася з визволеними з полону воїнами з полку «Азов», які мужньо захищали Маріуполь, жорстко відреагувала на чергову брехню від російської пропагандистки Ксенії Собчак. У своєму дописі так звана журналістка назвала «азовців» нацистами й зазначила, що «бандерівці» творять страшні речі.

Псевдоопозиціонерка додала, що росіянам потрібно перейматися не справами українців, а проблемами в своїй країні.

«Бандерівці творили страшні речі — це правда. І батальйон „Азов“ — типові нацисти. Хто ж сперечається? І що з цього? У них своє життя, це їхні підвалини. У нас своя країна і нам є з чим у ній розбиратися», — написала Собчак.

Тіна Кароль у відповідь послала її у відомому напрямку, вказавши середнім пальцем.

«Іди на***», — відповіла Тіна Кароль.

Собчак намагається позиціонувати себе, як опозиціонерку. Але час від часу втрапляє в гучні скандали, озвучуючи кремлівські наративи.

Телеведуча Маша Єфросініна звинуватила Собчак у брехні й перекручування фактів та зрозуміло пояснила, що нацизм доречніше вживати в описі росіян, які вбивають українців, знущаються з жінок і дітей.

А власник бару в Грузії не пустив зарозумілу Собчак до свого закладу та поставив її на місце.

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