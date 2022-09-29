«Ми зараз бачимо, що це була гра»: Тіна Кароль висловилася про артистів-перебіжчиків

Співачка Тіна Кароль, яка показала рідкісне фото з мамою та братом, дала перше з початку російського вторгнення в Україну інтерв’ю для «Голосу Америки». Розмова проходила у Представництві України при ООН. Кароль наголосила, що цінності та культура України сьогодні — вже геть інші.

«Культура, суспільство, цінності змінились. Цінності стали більш зрозумілі, деякі з них більш зміцніли, деякі підкреслились червоним, що вплинуло на культуру сьогодні. Культура впливає на цінності й цінності впливають на культуру. Сьогодні це вже два невід’ємних поняття. Ми сьогодні не маємо права розслабити патріотичний градус — не треба казати, що патріотизм вже набрид, це не правда. Культурний пласт сьогодні може викристалізуватись в щось наше, окреме, особисте без впливу штампів Радянського Союзу і росії», — підкреслила Тіна.

Журналіст «Голосу Америки» зачепила тему так званого «каяття» серед артистів, які раніше працювали з росією, навівши приклад режисера Алана Бадоєва.

«Бадоєв одразу сказав, що він є „винуватцем“ цієї війни, не вторгнення, а війни, що він з 2014 року своїми діями потокав наративу, що це внутрішній конфлікт. Сьогодні ж мені справді цікаво побачити від Бадоєва його фільм „Довга доба“, який він зараз монтує, і я розумію, що це буде сильно», — відповіла Кароль.

Що ж до артистів-«перебіжчиків», Кароль відповіла так: «Сьогодні вони шукають виправдання через те, що народ їх не прийняв, але це все маячня. Сьогодні для України це не означає нічого, хочеш робити щось — роби. Ті, хто хотіли начебто повернутися, ми зараз бачимо, що це була гра».

На думку співачки, зараз немає напівтонів, це стосується і мовного питання, російськогмовного репертуару. Свої хіти Тіна відклала на полицю на невизначений термін.

«В мене в репертуарі було багато російськомовних пісень, з початком війни я їх просто відклала, а це десяток хітів, й вони просто лежать на полиці, можливо, на довго. На початку війни музика не писалась, музи не з’являлась, якщо хотілося писати, то про біль, але мені не хотілось «віддавати» свій біль людям, і так всім боляче. Хотілося зробити мотиваційне, дати людям енергію, поштовх, стимул спротиву, стимул боротися. Саме так з'явилася пісня «Вільні. Нескорені», — сказала Тіна.

Раніше Кароль виступила перед українськими захисниками й присвятила боротьбі за свободу пісню «Вільні. Нескорені».

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