Українські військові повідомили, що взяли під контроль ще три села на Херсонщині (відео)
Серед населених пунктів на Херсонщині, які звільняють ЗСУ, називається не лише Снігурівка.
За «загадковим» анонсом добрих новин з регіону з'явилися відео, зняті українськими військовими у кількох місцях.
Зокрема, у Киселівці, де «засвітився» прапор 28-ї ОМБр імені Лицарів зимового походу. Кадри виклав у мережу нардеп Олексій Гончаренко.
Українські воїни також зайшли до села Брускінського, опублікувавши відповідне відео.
Також стало відомо про звільнення Борозенського.
Раніше головком ЗСУ Валерій Залужний повідомляв, що з 1 жовтня просування наших військ у глибину оборони супротивника на Херсонщині становить до 36,5 км, загальна площа звільненої території сягає 1381 кв. км, відновлено контроль над 41 населеним пунктом .
Фото зі сторінки Олексія Гончаренка292
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