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Україна

Українські військові повідомили, що взяли під контроль ще три села на Херсонщині (відео)

15:05 10 листопада 2022
ЗСУ у Киселівці

Серед населених пунктів на Херсонщині, які звільняють ЗСУ, називається не лише Снігурівка.

За «загадковим» анонсом добрих новин з регіону з'явилися відео, зняті українськими військовими у кількох місцях.

Зокрема, у Киселівці, де «засвітився» прапор 28-ї ОМБр імені Лицарів зимового походу. Кадри виклав у мережу нардеп Олексій Гончаренко.

 

 

 

Українські воїни також зайшли до села Брускінського, опублікувавши відповідне відео.

 

Також стало відомо про звільнення Борозенського.

 

Раніше головком ЗСУ Валерій Залужний повідомляв, що з 1 жовтня просування наших військ у глибину оборони супротивника на Херсонщині становить до 36,5 км, загальна площа звільненої території сягає 1381 кв. км, відновлено контроль над 41 населеним пунктом .

Фото зі сторінки Олексія Гончаренка

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