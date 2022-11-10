Херсон — це пастка: військовий експерт попередив про загрозу для ЗСУ

Військовий експерт Олег Жданов стверджує, що росіяни, які заявили про відведення своїх військ на лівий берег Дніпра та припинення «евакуації» жителів Херсона, планують влаштувати в обласному центрі пастку Силам оборони України.

«Я це називаю „операція під чужим прапором“. Спецназ і десант (переодягнуті у цивільну форму) роблять довготривалі вогневі точки в житлових масивах і чинитимуть опір. На камеру це буде все знято, що нібито цивільні люди чинять опір Збройним Силам України», — озвучив Жданов одну із версій подій, передає «УНІАН» .

На його думку, ЗСУ не братимуть Херсон «у лоб», а Генштаб придумає якийсь «хитрий план».

«Давайте дійдемо до Херсона і далі подивимося, як розвиватимуться події. Поки що ми рухаємося, ми на правильному шляху. У нас, щоправда, темп дуже слабенький. Але, дякувати Богові, що він є», — додав експерт.

Тим часом, у Генштабі ЗСУ не підтверджують, але й не спростовують інформацію про наміри рашистів вивести війська з міста на лівий берег Дніпра. За словами заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексія Громова, Сили оборони своїми ударами серйозно пошкодили систему забезпечення ворожих військ та логістику. Іншого виходу, крім як відступ, у росії немає, вважає він і додає, що йдеться не про черговий жест «доброї волі», а про результат дій української армії.

А радник керівника Офісу президента України Михайло Подолк вважає, що росіяни хочуть зробити Херсон «містом смерті»: «Російські військові пройдуть все, що можуть: квартири, каналізацію. Артилерія на лівому березі планує перетворити місто на руїни. Так виглядає „руській мір“: прийшли, пограбували, відсвяткували, повбивали „свідків“, залишили руїни, пішли».

До речі, за інформацією головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, на Херсонському напрямку з 1 жовтня просування наших військ в глибину оборони противника складає до 36,5 км, загальна площа відвойованої території сягає до 1381 кв км, відновлено контроль над 41 населеним пунктом.

«Тільки протягом минулої доби на напрямку Петропавлівка-Новорайськ підрозділи Сил оборони просунулись на 7 км, взяли під контроль 6 населених пунктів, повернули Україні до 107 кв км території. На напрямку Первомайське-Херсон ми просунулись на 7 км, взяли під контроль 6 населених пунктів, площа звільненої землі — 157 кв км», — додав він.

Нагадаємо, що в мережі з'явилася інформація про те, що українські підрозділи увійшли до Снігурівки Миколаївської області, яка розташована за менш ніж 60 кілометрів від Херсона.

Фото зі сторінки Юрія Соболевського у соцмережах

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