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Україна

Дорога на Херсон відкрита: ЗСУ зайняли важливий населений пункт на підступах до міста

12:08 10 листопада 2022
Бійці ЗСУ

У мережу виклали відео, на якому бійці ЗСУ розповідають, що у населеному пункті Снігурівка Миколаївської області, яке перебувало під окупацією рашистів, вивішено прапор України. Це сталося невдовзі після того, як в рф заявили про намір відвести свої підрозділи на лівий берег Дніпра.

Від міста до Миколаєва — 54 км залізницею та 70 км — автомобільними дорогами. До Херсона — близько 56 кілометрів.

 

На даний момент Генштаб ЗСУ нічого не повідомляв про ситуацію у цьому населеному пункті. Про це ж казав і голова Миколаївської ОВ Віталій Кім, який додав, що для місцевих жителів вже готують гуманітарну допомогу.

 

Напередодні на звільнення чергового населеного пункту прозоро натякнув керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Ексклюзивний матеріал «Я впевнений, що зовсім скоро український прапор майорітиме над Херсоном», — Віталій Кім читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото — скріншот

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