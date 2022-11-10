За добу на південному напрямку від рашистів звільнено 12 населених пунктів, — Генштаб

Україна продовжує звільняти окуповані території. Протягом минулої доби, на напрямку Петропавлівка-Новорайськ підрозділи Сил оборони України просунулись на 7 кілометрів та взяли під контроль 6 населених пунктів. Схожа ситуація і на напрямку Первомайське-Херсон, де українські війська теж взяли під контроль 6 населених пунктів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ з посиланням на Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного.

«Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, продовжує обладнання оборонних рубежів на лівому березі річки Дніпро. Водночас, веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Ударів ворога зазнали райони населених пунктів Донецької, Луганської, Дніпропетровської та Запорізької областей», — йдеться у повідомленні.

Там додали, що з метою недопущення просування підрозділів Сил оборони окупаційні війська нарощують фортифікаційне обладнання позицій на тимчасово зайнятій території Запорізької області.

«Для пришвидшення темпів виконання інженерних робіт окупанти намагаються долучити цивільне місцеве населення. Для поповнення поточних втрат та посилення угруповання окупантів на Херсонському напрямку, на тимчасово окупованій території Донецької області проводиться пошук та затримка військовослужбовців, які відступили з Харківського напрямку. Як особливість, відзначається відправка груп загарбників без теплих речей, екіпірування, засобів захисту та зброї — їх обіцяють видати безпосередньо в районі ведення бойових дій», — повідомили в Генштабі.

Авіація Сил оборони України протягом поточної доби завдала по ворогу 8 ударів. Під ураження потрапили 7 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також позиція засобів протиповітряної оборони противника.

«Воїни ракетних військ і артилерії за добу уразили пункт управління, 8 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 2 склади боєприпасів, 5 засобів протиповітряної оборони та інші важливі військові об’єкти російських окупантів», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», Миколаївську область майже повністю звільнено від російських окупантів.

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