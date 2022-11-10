Світоліна показала своє «батьківство»: яскраві фото

Найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна, яка призупинила спортивну кар'єру через вагітність та народження дитини, насолоджується першими днями в новому статусі.

Спортсменка виставила на своїй сторінці в Instagram серію фотографій, як вона проводить час у Монте-Карло, де мешкає вже тривалий час, у товаристві свого чоловіка Гаеля Монфіса та дочки Скай. «Батьківство», — коротко підписала знімки Еліна, додавши кілька емодзі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Світоліна вперше показала новонароджену дочку у смішному відео.

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