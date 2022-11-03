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Спорт

Світоліна вперше показала новонароджену дочку: смішне відео

15:09 3 листопада 2022
Еліна Світоліна

Бронзовий призер Олімпіади-2020 у Токіо українська тенісистка Еліна Світоліна, яка в середині жовтня вперше стала мамою, показала новонароджену дочку.

Спортсменка, яка раніше публікувала фото та відео, на яких було видно лише ручку малечі, цього разу записала смішний ролик, на якому «одягає» Скай у бодік. «Перший тик-ток Скай», — підписала Еліна під відео.

Зазначимо, що 2 грудня Світоліна з благодійним фондом свого імені проведе в Монако гала-вечір, на якому буде зібрано кошти для повоєнного відновлення українського тенісу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Світоліна перед пологами звернулася із закликом до світової спільноти з приводу війни в Україні.

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