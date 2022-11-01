Порошок на одязі, алергія на шкірі: як зрозуміти, скільки прального порошку потрібно класти у пральну машинку

Більшість господинь вважає, що засипавши багато порошку у машину, речі відмиваються краще. Насправді 100 г порошку вистачає для прання 4−6 кілограмів одягу.



Якщо пересипати порошок, то на білизні залишиться слизька плівка й речі стануть бруднитися швидше, ніж зазвичай. Для того, щоб позбавитися цього нальоту остаточно, доведеться 5 разів полоскати білизну, пише «Веселий дім».



Якщо після прання на речах залишаються білі плями, це свідчить про одне: порошку занадто багато. Пральна машина може витрачати рівно стільки води, скільки визначено для кожної програми. Якщо порошку в контейнері багато, то води може не вистачити. Як результат — порошок на одязі, алергія на шкірі.



Про те, що порошку було засипано дуже багато, свідчать й залишки засобу всередині лотка.



Фахівці рекомендують класти у пральну машинку порошку стільки, скільки вказано на упаковці з розрахунку на кілограм білизни та вид прання.

Але виробники часто перебільшують необхідну кількість засобу у своїх цілях — щоб людина частіше купувала порошок.



«Золоте правило від виробника» — 150 г на один цикл прання. У разі наявності на одязі плям рекомендується збільшити дозу у півтора раза, якщо вода жорстка, додайте ще 20 г. А це означає, що кілограма порошку вистачить лише на 4 цикли прання.



Практика та спеціалісти з ремонту пральних машин кажуть, що порошку в машину потрібно класти набагато менше. Так, на 1 кілограм середньо забрудненої білизни достатньо ложки порошку (25 г). Тобто якщо у барабан завантажують 4 кг білизни, потрібно покласти всього 100 г порошку.

Якщо речі сильно брудні або на них присутні плями, кількість засобу можна збільшити вдвічі.

Жорсткість води, особливість типу прання, якість порошку — це фактори, які потрібно враховувати при виборі дозування засобу.



Якщо вода стабільно жорстка, то доведеться брати 2 столові ложки засобу на кожний кілограм білизни.



При максимальному завантаженні барабана та прискореній програмі порошку знадобиться півтори столової ложки.



Якщо порошок концентрований, краще слідувати інструкції на упаковці.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як легко та швидко почистити унітаз простим та дешевим засобом.

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