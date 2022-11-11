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Заради захисту країни повернувся з Чехії: у бою загинув ветеран АТО

20:00 11 листопада 2022
Іван Бурковський

4 листопада у бою неподалік міста Лиман на Донеччині, де окупанти не полишають спроб вести наступальні дії і несуть значні втрати, загинув вінничанин Іван Бурковський. Раніше він вже боронив нашу землю від ворогів, а після демобілізації займався бджолярством, торгував медовою продукцією. Коли почалося повномасштабне вторгнення, чоловік був на заробітках у Чехії, але повернувся, щоб захищати рідну землю.

«У 2017 році Іван був призваний до служби в АТО, — розповів про загиблого його товариш Сергій Мар'янчук. —  Після закінчення служби став професійним та талановитим майстром бджільництва. Медову продукцію майстра Івана, знала вся Вінниччина й Україна. В медовому ділі йому допомагала його наречена Ірина.

Коли путінські війська напали, Ваня був в Чехії на заробітках, Ірина знаходилась у Вінниці і не могла виїхати з сином до мами в Ізраїль, чекала свого коханого. Жінка з дитиною перебували у погребі з мамою Вані через обстріли окупантів. Після повернення з Чехії 1 березня Іван пішов захищати Україну в свою 95-ту десантно-штурмову бригаду, наказавши Ірині з сином таки їхати до її матері в Ізраїль. Однак на Святій землі для неї було дуже важко емоційно…

Після двох контузій у Вані зникла мова, його поклали у шпиталь у Дніпрі, тому своїй Ірині він писав лише смс-ки. Його кохана відчула душею та серцем, що Іван у біді. За кілька днів вона приїхала з Ізраїлю і була вже в палаті у свого коханого героя. Після дуже складних лікувань у Вінниці Ваня трохи одужав, але були деякі проблеми з пам'яттю. Після обіцяного весілля з Іриною восени, Ваня хотів знову йти захищати Україну. Але у частині йому повідомили, що він комісований".

Після двох важких контузій Іван був комісований, однак все рівно повернувся на фронт до побратимів

Та Іван, кажуть земляки, зміг показати дух українського народу й таки повернувся до своїх бойових побратимів, які запекло знищували рашистів. Але 4 листопада в бою він поліг смертю хоробрих… 8 листопада героя поховали у рідній Вінниці з військовими почестями.

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