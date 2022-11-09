За тиждень мав розписатися з коханою: війна забрала ще одного героя

На війні з рашистами під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець Віталій Астен з Вінниці. З 2019 року чоловік працював у міських електричних мережах електромонтером. А з початком повномасштабного вторгнення рф пішов служити до ЗСУ, до військової частини А7338.

«Навіки 28… Єдиний син, брат, племінник і дядя, внук, кум, друг і товариш побратим, однокласник і… через тиждень — наречений. Чи може бути більше мрій, планів, ніж у молодого хлопця, якому щойно виповнилося 28 років? — присвятила загиблому бійцю пост у фейсбуці його сестра Тетяна Світайло. - Чи може бути більшою жага до життя, коли ти щойно вступив до вузу, на тебе чекає хвора мама, а наречена готується до вашого весілля?..

Мені було 7, коли ти народився. Я чекала тебе з пологового. Тут, в селі, ми були завжди разом, брат і сестра. Я носила тебе на руках, водила за ручку. Я проводжала тебе у перший клас, а ти розказував для мене вірша на мій випускний і дарував квіти. А потім ми якось один за одним переїхали у Вінницю, і я залишалася з тобою на ніч, коли тьотя була на зміні, скільки ми тоді сварилися і мирилися…

Тетяна з братиком

Ти дуже рано мусив подорослішати, дивлячись, як важко мамі самій справлятися. Ранок нареченої у мене був саме з тобою, ти одягав мені намисто, був поруч. Викуп нареченої — то теж ти. Ти відразу дуже потоваришував з моїм чоловіком, ви завжди були на зв’язку, і ти часто приходив до нас. Ти допомагав нам не з одним переїздом, був завжди поруч, надійний і безвідмовний, брався за найважче! Ти приходив не раз до мого сина. Яким же ти щедрим був до своїх племінників. Рвався у село, щоб допомогти хоч чимось стареньким бабі й дідові. Ти не бував за кордоном, не відпочивав на морі, не бачив сповна краси і величі України, але без вагань пішов її і нас захищати, хоча міг не йти. Мав законне право… Але не піти не зміг. Вчинив, як справжній чоловік, назавжди наш Герой! Як же ми всі раділи, коли ти нарешті зустрів її, свою Даринку. Обирав обручку, робив пропозицію, подавав заяву в РАЦС".

Останні дні, ділиться родичка загиблого, тільки й розмов було про одруження воїна, передвесільна метушня, і всі рідні готувалися приїхати сюрпризом привітати Віталія з законним шлюбом в день розпису.

«Ти подарував мені на весілля розкішну постільну білизну, і я теж шукала для тебе найкращий весільний подарунок в ці дні. І тепер ми таки приїхали до тебе усі, як планували. Вибач за все, пробач мені, братику. Ми врятували тебе у 2014-му: шукали тебе, реанімобіль, донорську кров для тебе і таки врятували. Цього разу усе пішло не так. Небагатослівний, але надійний, щирий і добрий, ти загинув, виконуючи бойове завдання 27 жовтня, підступна рашистська міна обірвала твоє молоде життя. Для мами ти був усім її життям. Все, що робилося, було для тебе…»

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що під час виконання бойових завдань на Донеччині загинув військовий Олександр Бочеваров. Йому було лише 36 років.

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