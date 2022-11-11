«Бережуть» російського солдата під Херсоном, щоб угробити його десь під Сватовим або Бахмутом", — експерт

Добіг кінця черговий день війни. Шойгу дав команду виводить російські війська з правого берега Дніпра. Зрозуміло, це черговий «жест доброї волі», тобто ЗСУ поставили противника в таке становище, що йому потрібно було або померти, або тікати. І він зробив правильний вибір, пише колишній віце-прем'єр росії та економіст Альфред Кох.

«ВСУ впритул підійшли до Херсона і обстрілюють переправи через Дніпро.



Тому з яким розлюченістю українці б'ють з усіх видів артилерії по росіянах, що відступають, мені особисто ясно, що ніяким договірняком тут не пахне.



У ході цього відступу Суровікін набуває того досвіду, якого йому так не вистачало в Сирії. Там він обстрілював мирних сирійців ракетами і бомбардував з літаків, а тепер він сам має чудову нагоду побувати в їхній шкурі. І на собі випробувати всю красу рукотворного Армагеддона.



Якщо ЗСУ знищать більшу частину херсонського угруповання росіян (а все йде до такого фіналу), то це не лише покаже всьому світу стратегічний талант полководця Суровікіна, а й позбавить Україну ризику появи цих військ на якійсь іншій ділянці фронту.



Зараз на переправах стоять величезні натовпи російських солдатів, яких безперервно обстрілюють ЗСУ. Росіяни, зневірившись дочекатися своєї черги на переправах через міст під Антонівкою і дамбу в Новій Каховці (втім, ці переправи теж обстрілюються), кинули всю техніку і кинулися перепливати Дніпро на перших ліпших посудинах.



Це схоже на будь-що, але не на організовану евакуацію військ. Цей суровикинський драп увійде в історію як символ усього путінського правління. Називайте це як завгодно. Новий Сталінград чи Ватерлоо. Але цю ганьбу вже не перелицюєш у перемогу.



Користуючись термінологією Льва Толстого, «дух війська» після таких маневрів вже не відновити і як не примарні були шанси путіна на перемогу, тепер вони зникли остаточно.



Свого часу Гітлер покладав великі надії на смерть Рузвельта. Він вважав, що це знак Небес та «протиприродна коаліція комуністів та капіталістів» розвалиться.



Ось і російські ЗМІ почали заклинати реальність і повідомляти про те, що Сі Цзіньпін не підтверджує своєї участі у самміті G20 на Балі.



Ідея цих камланій полягала мабуть у тому, що боги почують їхні благання і Сі не зустрічатиметься з Байденом. І це буде знак, що він підтримує росію.



Але не минуло й півдня, як усі їхні тендітні мрії були безцеремонно зруйновані таким, що втратив будь-яку делікатність Білим Домом. Який чітко та ясно сказав, що переговори відбудуться 14 листопада.



Думаю, товариш Сі чудово розуміє, що на цих переговорах неможливо буде уникнути теми війни в Україні. І він усвідомлює те, чого чекають від нього американці. І якщо він йде на цю зустріч, значить йому є що сказати і є на що розміняти свою згоду на поразку путіна.



Інакше навіщо зустрічатись? Для того, щоб відмовити — достатньо телефону чи взагалі спілкування на рівні МЗС. Очні зустрічі потрібні для посмішок та рукостискань. Особливо на такому рівні.



Отже, дорогі мої українці і не лише. От і стали ми ще на один крок (та ще який!) ближче до перемоги.



А чи могло бути інакше, якщо наша справа є правою? А якщо так, то ворог буде розбитий і перемога буде за нами.



Слава Україні!"

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