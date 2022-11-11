39.97 / 40.64 39.72 / 40.83
Київ: +10
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

У соцмережах повідомляють про те, що ЗСУ увійшли до Херсону: з'явилися перші фото

14:46 11 листопада 2022
У соцмережах повідомляють про те, що ЗСУ увійшли до міста: з&#39;явилися перші фото

Жителі Херсона повідомляють, що ЗСУ зайшли до міста. Захисників побачили у Шуменському мікрорайоні. Відповідне фото з українським військовим там опублікував один із Telegram-каналів.

Місцеві жителі одразу обступили українських воїнів.

«Локація легко впізнавана — це перехрестя вулиць Лавреньова та Івана Богуна у Шуменському мікрорайоні», — йдеться у повідомленні.

А херсонський журналіст Костянтин Риженко опублікував відео із центру міста, де теж уже майорять прапори України.

Мешканці обласного центру за прикладом земляків із навколишніх сіл виходять на вулиці міста із прапорами.

Також є й погані новини — у Державній службі спеціального зв'язку підтвердили підрив окупантами телевежі у Херсоні.

566

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

«Жодних других Мюнхенських (Мінських) угод»: астролог назвав дату повної капітуляції росії

«Жодних других Мюнхенських (Мінських) угод»: астролог назвав дату повної капітуляції росії

Ані Лорак із дочкою Софією

«Копія турецької бабусі»: мовчунка Ані Лорак здивувала фото з 11-річною дочкою

листя

У рази краще за гній: безкоштовні «золоті» добрива, які можна використовувати у листопаді (відео)

Олег Сороканюк

Чемпіон світу з росії наклав на себе руки після допиту в слідчому комітеті

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту