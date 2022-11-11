У соцмережах повідомляють про те, що ЗСУ увійшли до Херсону: з'явилися перші фото

Жителі Херсона повідомляють, що ЗСУ зайшли до міста. Захисників побачили у Шуменському мікрорайоні. Відповідне фото з українським військовим там опублікував один із Telegram-каналів.

Місцеві жителі одразу обступили українських воїнів.

«Локація легко впізнавана — це перехрестя вулиць Лавреньова та Івана Богуна у Шуменському мікрорайоні», — йдеться у повідомленні.

А херсонський журналіст Костянтин Риженко опублікував відео із центру міста, де теж уже майорять прапори України.

Мешканці обласного центру за прикладом земляків із навколишніх сіл виходять на вулиці міста із прапорами.

Також є й погані новини — у Державній службі спеціального зв'язку підтвердили підрив окупантами телевежі у Херсоні.

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