Як правильно прати у машинці покривало або плед: поради від досвідчених господинь (відео)

Часто навіть досвідчені господині стикаються з проблемою, як випрати велику річ у пральній машині, щоб вона зберегла первісний вигляд та добре випрались усі забруднення. Особливо це стосується пледів та покривал.

Експерти хімчистки рекомендують при пранні пледів й покривав користуватися рідким засобом для текстилю та водою не вище 30 градусів, пише prostoway.

Режим прання повинен відповідати типу волокна, тканини, характеру фарбування, оздоблення. Для прання краще вибрати делікатний режим.

Так покривало чи плед менше зношується та мнеться. Посилене полоскання виручить під час використання прального порошку. Сушити покривало краще в тіні у природних умовах.

Бавовняні пледи можна прати у пральній машинці. Великий плед скласти кілька разів й завантажити у барабан. Віджимання потрібно встановлювати максимальне, щоб якісно віджати річ. Розвісити можна на мотузку у вертикальному положенні.

Плюшеві пледи, вироби зі штучного хутра відмінно переносять обробку у пральній машині. При пранні машини вибирайте делікатний або ручний режим. Невисока температура даних програм якраз підходить для таких речей. Рекомендується застосовувати пом'якшувальний кондиціонер. Він також знижує статичний ефект, який з'являється під час використання штучних тканин.

Для прання флісового пледа вибирайте лише делікатну програму прання. Застосовуйте рідкий порошок. Не використовуйте кондиціонери та ополіскувачі для білизни. Вони здатні зруйнувати водовідштовхувальні властивості матеріалу. Встановлюйте тільки мінімальне віджимання, а при пранні вручну дайте воді просто стекти. Сушка може проходити у вертикальному положенні, але тільки в тіні.

Вовняні пледи вважаються найтеплішими. Ворсистий виріб з короткої вовни можна очищати щіткою з розчином. Підготуйте мильний розчин з додаванням однієї чайної ложки оцту. Розстеліть плед на рівній поверхні та опустіть м'яку щітку у розчин. Обережно очищайте забруднення, намагаючись не пошкодити волокна. Якщо все ж таки прання не уникнути, рекомендується це робити вручну у ванній прохолодною водою.

Кашеміровий плед, як і вовняний, не терпить механічного впливу, тертя, віджиму. Тому тільки ручний догляд, провітрювання, прання за температури не більше 40 градусів.

Як відомо, досвідчені господині застосовують при пранні у машині замість кондиціонера гліцерин. Речі, які прали з гліцерином, краще гладяться та мають більш презентабельний вигляд.

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