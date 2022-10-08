Навіщо додавати гліцерин у пральну машину: результат приємно здивує

Сіль, оцет, нашатирний спирт — чого тільки у пральну машину не додають досвідчені господині, намагаючись зберегти первісний вид одягу та білизни.

Багато хто воліє відмовлятися від хімії, віддаючи перевагу натуральним засобам.

Щоб речі після прання були м'якими, гладкими та з приємним ароматом, можна замість звичайного кондиціонера з магазину додати гліцерин. Ним можна користуватися навіть під час прання речей немовлят, пише Ukr.Media.



Гліцерин — безпечна речовина рослинного походження, яку використовують у фармацевтиці та косметології. При кімнатній температурі гліцерин є густою рідиною без запаху та з солодкуватим смаком.

Одяг, який прали у гліцерині, краще прасувати.

Засіб дозволяє простіше і швидше впоратися з плямами, що в'їлися.

Використовувати гліцерин легко. Необхідно замість кондиціонера влити три великі ложки засобу. До гліцерину можна додати будь-яку ефірну олію. Прати одяг з гліцерином при швидкому пранні.

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