Окупанти намагаються наступати на Донбасі, при цьому не втомлюються воювати між собою, — Генштаб

В звільнених населених пунктах Херсонської області підрозділи Сил оборони України проводять стабілізаційні заходи. Росіяни удосконалюють фортифікаційне обладнання оборонних рубежів на лівому березі Дніпра та намагається утримати тимчасово захоплені території. Також вони ведуть наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

«За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Масютівка та Орлянка Харківської області; Новоселівське, М’ясожарівка, Макіївка і Білогорівка на Луганщині та Соледар, Бахмут, Красногорівка, Верхньокам'янське, Первомайське, Невельське, Мар’їнка і Павлівка Донецької області. Ворог не припиняє обстрілів підрозділів Сил оборони вздовж усієї лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Протягом минулої доби противник завдав 4 ракетних і 23 авіаційні удари, здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів зазнали понад 25 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Вінницької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей», — повідомили в Генштабі.

Там додали, що на тимчасово окупованій території Донецької області залишаються напруженими взаємини між мобілізованими військовослужбовцями та бойовиками з території окупованої Ічкерії.

«Так, чергова сутичка в місті Макіївка Донецької області призвела до поранення 3 осіб. Підтверджено ураження Силами оборони району зосередження окупантів у Запорізькій області 10 листопада поточного року. В результаті нього ворог втратив пораненими понад 100 осіб», — йдеться у повідомленні.

Українська авіація протягом минулої доби завдала по ворогу 16 ударів. Під ураження потрапили 13 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 3 позиції зенітно-ракетних комплексів противника.

«За минулу добу наші воїни збили мінімум один ворожий БпЛА „Орлан“. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони уразили 2 пункти управління, 9 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та 2 інші важливі військові об’єкти окупантів», — повідомили в Генштабі.

В Оперативному командуванні «Південь» повідомили, що обстановка в Таврійському операційному районі напружена, але контрольована.

«Сили оборони продовжують заходи з деокупації населених пунктів на Херсонському напрямку. В ході успішних наступальних дій передові підрозділи наших військ дісталися правого берега Дніпра. Тривають заходи з виявлення та знищення противника в низці населених пунктів. Розпочато роботу й по обласному центру. Тим часом ворог продовжує терор тилових регіонів і мирного населення. Протягом дня з „Градів“, „Ураганів“ та важкої артилерії атаковано Мирівську і Марганецьку громади Нікопольщини. Близько 70 снарядів випущено по населених пунктах та відкритих територіях. Поранення отримали 2 цивільні особи. З Кінбурнської коси ворог бив „Градом“ по Куцурубській громаді Миколаївщини. Без людських втрат», — повідомили в командуванні.

Там також додали, що в результаті точних ударів Сил оборони по штабу російських окупаційних військ у населеному пункті Червоний Маяк Херсонської області понад 30 окупантів загинуло, знищено 2 танки та 4 вантажівки.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що частина російських військових, мабуть, все ще залишається на правому березі Дніпра, проте точну їх кількість оцінити неможливо. Найімовірніше, вони намагаються відступати в міру просування українських військових, але зберігається й можливість, що деякі росіяни мають намір вести партизанські дії невеликими групами.

Експерти ISW вже зараз визначають усю західну частину Херсонської області як території, які контролює Україна. Вони пояснюють це своєю впевненістю, що росіяни «позбавили себе можливості утримувати територію на правому березі Дніпра».

Як писали «ФАКТИ», росіяни відступили з Херсона, грабуючи місцевих мешканців та руйнуючи критичну інфраструктуру.

172

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram