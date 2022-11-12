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Премії військовим враховуватимуть під час стягнення аліментів, — рішення Кабміну

9:59 12 листопада 2022
Аліменти

В Україні розширили перелік видів доходів для сплати аліментів. Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, таке рішення ухвалив Кабмін, пише СОЦІАЛКА.UA.

За його словами, відтепер передбачено можливість утримання аліментів з інших виплат, встановлених законодавством, у тому числі з додаткової винагороди, яка виплачується на період дії воєнного стану, передбаченої постановою КМУ від 28.02.2022 № 168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану».

Така винагорода може становити до 30 чи 100 тисяч гривень на місяць, залежно від виконаних завдань.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як змусити колишнього чоловіка платити аліменти.

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