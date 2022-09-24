Сума аліментів нараховується, виходячи із середньої зарплати на кінець 2021 року: юристка дала роз’яснення по важливій темі

Адвокатка Катерина Синявська підняла досить актуальну останнім часом тему — аліментів, які нараховуються по середній заробітній платі.

«Заборгованість за аліментами нараховується по середній заробітній платі по місцевості таким особам: тим, хто не працює; є ФОПом на спрощеній системі оподаткування; одержує заробіток у державі, з якою Україна не має договору про правову допомогу, — написала вона у Facebook. — Раніше органи ДВС під поняттям місцевість розуміли область. Зараз за місцевість вважають район, де проживає боржник. Це безпосередньо впливає на суму. Наприклад, для того, хто проживає в Вінниці, середній показник по області був би вигіднішим для обрахунку аліментів за середній показник по Вінницькому району (а для отримувача аліментів — навпаки). Управлінням статистики востаннє визначено середню заробітну плату по районах станом на четвертий квартал 2021 року — 14304 грн. Після цього було запроваджено воєнний стан, і середня заробітна плата не визначалась взагалі».

То ж, пояснює адвокатка, відтак формально платникам аліментів, які не працюють або є ФОПами на спрощеній системі, продовжують нараховуватись аліменти по середній заробітній платі станом на кінець 2021 року:

«Не враховується ані стрімке погіршення економічної ситуації у країні, ані збільшення безробіття, ані фактичне знищення багатьох бізнесів у зв’язку з початком широкомасштабних воєнних дій. Статистичні дані не оновлюються. Але заборгованість по аліментах поки що у багатьох лише швидко наростає».

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