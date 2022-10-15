«Є два безвідмовні способи»: адвокат пояснив, як змусити відповідача платити аліменти
Як пояснює адвокат Роман Сімутін, який раніше порадив, як діяти під час неправомірного затримання, досить часто до нього звертаються жінки, колишні чоловіки яких не сплачують аліменти, хоча мають дохід. То ж як змусити заплатити належне, фахівець дав дієві поради:
«Є два безвідмовні способи, які з вірогідністю щонайменш у 70% випадках вилікують неплатника та протверезять його розум назавжди. Для цього необхідно написати виконавцю лист з вимогою обмежити неплатника у праві керування транспортним засобом та неможливості виїзду за кордон. Погоджуюся, зараз і так неможливо чоловікам виїхати за кордон, але багато з них працюють далекобійниками, тому цей спосіб досі залишається ефективним інструментом. А до війни він взагалі діяв результативно, маю конкретний випадок із практики.
Перший же спосіб — заборона водити машину — заарканить і вкрай злісного неплатника, він завжди ефективний. Я його називаю забороненим ударом нижче пояса".
За словами Романа Сімутіна, треба добиватися справедливості. Крім того, написати подібну заяву цілком можна і самостійно, правда, потрібно буде напружити виконавця.
Раніше юрист розповів, якою має бути сума доплати за наднормативний стаж.
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