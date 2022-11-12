Мессі забив найкрутіший гол групового турніру Ліги чемпіонів: відео шедевру

Легендарний форвард «ПСЖ» та збірної Аргентини Ліонель Мессі, який вперше за 17 років не опинився навіть серед 30 претендентів на «Золотий м'яч», став автором найкрасивішого голу групової стадії Ліги чемпіонів-2022/2023 за підсумками голосування вболівальників, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Поза конкуренцією опинився м'яч 35-річного аргентинця у ворота «Бенфіки» у матчі 3-го туру (1:1). На 22-й хвилині зустрічі Ліонель, в активі якого 129 голів у Лізі чемпіонів (більше лише у Кріштіану Роналду — 140), бездоганно пробив з лінії штрафного майданчика, завершивши гарну комбінацію «Парі Сен-Жермен».

На другому рядку глядацьких симпатій опинився гол норвезького голеадора «Манчестер Сіті» Ерлінга Холанда, який у неймовірному стрибку вразив ворота своєї колишньої команди — дортмундської «Боруссії» (2:1).

Замкнув призову трійку ще один міні-шедевр Мессі, який вишуканим ударом зовнішнім боком ступні допоміг «ПСЖ» розгромити «Маккабі» з Хайфи (7:2).

До топ-десятки найкрасивіших голів також потрапили точні удари Вандерсона Галену («Порту»), Трента Александера-Арнольда («Ліверпуль»), Сон Хин Міна («Тоттенхем»), Кіліана Мбаппе («ПСЖ», два м'ячі), Артура Гомеса («Спортинг») та Феррана Торреса («Барселона»).

Додамо, що цього сезону Ліонель Мессі, який потрапив до фінальної заявки збірної Аргентини на ЧС-2022 (20 листопада—18 грудня в Катарі), забив у п'яти зустрічах Ліги чемпіонів чотири голи і віддав чотири результативні передачі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «ПСЖ» Ліонеля Мессі в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів зіграє з «Баварією».

Фото ФК «ПСЖ»

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