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Готував фейки для шоу Соловйова: на Буковині затримано ворожого агітатора (фото)

15:58 12 листопада 2022
Співробітники СБУ

СБУ, яка раніше викрила колаборанта — настоятеля одного з храмів Московського патріархату на Харківщині, затримала ворожого агітатора, мешканець Буковини готував фейки для ток-шоу Соловйова

«Серед його найпоширеніших „вкидів“ — це дописи в забороненій соцмережі „ВКонтакте“ про нібито загострення суспільно-політичної ситуації в західній Україні через війну з рф. Також він „розганяв“ брехню про діяльність державних органів влади, підрозділів українських військ та волонтерських організацій. Серед адресатів цієї фейкової інформації був особисто кремлівський пропагандист Соловйов, з яким затриманий був на прямому зв’язку», — повідомили в українській спецслужбі.

Агітатор допомогав російському пропагандисту формувати деструктивний контент для подальшого оприлюднення у «ток-шоу» на телеканалі «россия 1».

Фото СБУ

Фото СБУ

Надаючи допомогу ворогові, чоловік сподівався отримати громадянство рф та оселитися в одному з населених пунктів підмосков’я. З'ясувалося, що він свого часу мав адвокатську практику. Після початку повномасштабного вторгнення мешканець Буковини активно закликав у соцмережах до підтримки окупантів, а також виправдовував їхні воєнні злочини.

Нагадаємо, що нещодавно контррозвідка СБУ нейтралізувала диверсійно-розвідувальну групу фсб росії, яка діяла у Києві та Сумській області. Одним з головних завдань диверсантів був збір персональних даних та місць знаходження командирів бойових підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Фото СБУ

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