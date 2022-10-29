39.09 / 39.90 38.37 / 39.43
Київ: +10
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

В Україні ліквідований один з керівників ПВК «Вагнер»

10:28 29 жовтня 2022
В Україні ліквідований один з керівників ПВК «Вагнер»

Хоча, за словами Андрія Цаплієнко, у разі загрози «вагнерівці» без вагань здаються в полон, іноді це їм не вдається. У день визволення України від нацистських загарбників наші захисники ліквідували заступника начальника штабу пригожинської ПВК «Вагнера». Зʼясувалося це після бою, в якому українські спецпризначенці знищили групу рашистських найманців.

«Під час виконання бойового завдання бійці нашого спецпідрозділу у ближньому бою зіштовхнулися з групою бойовиків сумнозвісної пригожинської ПВК „Вагнера“. Бойовий контакт відправив у пекло всю ворожу групу. Серед двохсотих „вагнерівців“ було ідентифіковано заступника начальника штабу. Вітаємо наших побратимів з гарним уловом, а окупантам вчергове нагадуємо — в Україні на вас чекає лише смерть», — повідомляється на Facebook-сторінці спецпідрозділу «Хорт».

Серед здобутих в бою трофеїв спецпризначенцям дістався АК-12 — нещодавно прийнята на озброєння нова розробка автомата Калашникова, що значно відрізняється від попередніх версій.

Трофейний автомат Калашнікова

Підрозділ спеціального призначення «Хорт» був створений 2014 року ветеранам українських спецпідрозділів. З весни 2014 року захищає Україну в російсько-українській війні.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», найманців емісари Євгена Пригожина вербують навіть в Туркменістані. А в разі загибелі — повідомляють їхнім рідним, що ті померли від коронавірусу.

Фото з Facebook-сторінки спецпідрозділу «Хорт»

1067

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

салат

«Ходовий салат» на всі випадки життя від Людмили Борщ: готується за лічені хвилини — так ви «Мімозу» ще не готували! (відео)

скумбрія

Засол скумбрії «Рибне сало»: неймовірна смакота — можна готувати про запас та в потрібний момент подати до столу

майонез

Домашній майонез на молоці та без яєць: у сто разів смачніше, ніж із супермаркету

дівчина

Еліксир молодості з аптеки: названо копійчаний засіб, який зробить жіночий овал обличчя таким, як у дівчинки

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту