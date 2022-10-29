В Україні ліквідований один з керівників ПВК «Вагнер»

Хоча, за словами Андрія Цаплієнко, у разі загрози «вагнерівці» без вагань здаються в полон, іноді це їм не вдається. У день визволення України від нацистських загарбників наші захисники ліквідували заступника начальника штабу пригожинської ПВК «Вагнера». Зʼясувалося це після бою, в якому українські спецпризначенці знищили групу рашистських найманців.

«Під час виконання бойового завдання бійці нашого спецпідрозділу у ближньому бою зіштовхнулися з групою бойовиків сумнозвісної пригожинської ПВК „Вагнера“. Бойовий контакт відправив у пекло всю ворожу групу. Серед двохсотих „вагнерівців“ було ідентифіковано заступника начальника штабу. Вітаємо наших побратимів з гарним уловом, а окупантам вчергове нагадуємо — в Україні на вас чекає лише смерть», — повідомляється на Facebook-сторінці спецпідрозділу «Хорт».

Серед здобутих в бою трофеїв спецпризначенцям дістався АК-12 — нещодавно прийнята на озброєння нова розробка автомата Калашникова, що значно відрізняється від попередніх версій.

Трофейний автомат Калашнікова

Підрозділ спеціального призначення «Хорт» був створений 2014 року ветеранам українських спецпідрозділів. З весни 2014 року захищає Україну в російсько-українській війні.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», найманців емісари Євгена Пригожина вербують навіть в Туркменістані. А в разі загибелі — повідомляють їхнім рідним, що ті померли від коронавірусу.

Фото з Facebook-сторінки спецпідрозділу «Хорт»

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