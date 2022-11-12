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Героїв треба знати в обличчя: у Міноборони назвали імена генералів, які звільняють південь України

18:21 12 листопада 2022
Українські генерали

В Міністерстві оборони назвали українських генералів, які беруть участь у звільненні Херсонщини на півдні України.

«Перевага наших Збройних сил перед ворогом у мотивації та розумі нашого командування. В нас на всіх фронтах потужні загартовані у боях командувачі. Це вони спрямовують, планують, ведуть за собою», — пише заступниця міністра Ганна Маляр.

За її словами, в операцію по звільненню південних територій беруть участь:

  • Олександр Тарнавський — бригадний генерал;
  • Андрій Ковальчук — генерал-майор;
  • Андрій Грицьков — бригадний генерал;
  • Михайло Драпатий — бригадний генерал;
  • Андрій Гнатов бригадний генерал.

«Подивіться на їхні неймовірні обличчя. Це глиби внутрішньої сили, військового досвіду, незламності характеру та волі до перемоги», — додала Маляр.

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомляли, що в результаті точних ударів Сил оборони по штабу російських окупаційних військ у населеному пункті Червоний Маяк Херсонської області понад 30 окупантів загинуло, знищено 2 танки та 4 вантажівки.

Фото Міноборони України

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