Героїв треба знати в обличчя: у Міноборони назвали імена генералів, які звільняють південь України

В Міністерстві оборони назвали українських генералів, які беруть участь у звільненні Херсонщини на півдні України.

«Перевага наших Збройних сил перед ворогом у мотивації та розумі нашого командування. В нас на всіх фронтах потужні загартовані у боях командувачі. Це вони спрямовують, планують, ведуть за собою», — пише заступниця міністра Ганна Маляр.

За її словами, в операцію по звільненню південних територій беруть участь:

Олександр Тарнавський — бригадний генерал;

Андрій Ковальчук — генерал-майор;

Андрій Грицьков — бригадний генерал;

Михайло Драпатий — бригадний генерал;

Андрій Гнатов бригадний генерал.

«Подивіться на їхні неймовірні обличчя. Це глиби внутрішньої сили, військового досвіду, незламності характеру та волі до перемоги», — додала Маляр.

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомляли, що в результаті точних ударів Сил оборони по штабу російських окупаційних військ у населеному пункті Червоний Маяк Херсонської області понад 30 окупантів загинуло, знищено 2 танки та 4 вантажівки.

Фото Міноборони України

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