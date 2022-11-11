До Херсона по прямій — менше 10 км: ЗСУ звільнили ще два населені пункти
Українські захисники звільнили ще два села на Херсонщині, підійшовши до окупованого рф обласного центру менш ніж на 10 км. Своїми переможними відео в мережі поділилися визволителі села Клапая, які там встановили прапор України.
Показово, що через цей населений пункт проходить траса М-14 (Одеса — Мелітополь — Новоазовськ).
А у ще ближчому до Херсона селі Білозерка місцеві жителі ще до приходу своїх визволителів почали скидати російську символіку. Прапор України туди повернули воїни 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.
Селяни ж масово виходили з будинків на вулиці, щоб зустріти українських солдатів вигуками: «ЗСУ, хлопці, дякуємо, ми на вас чекали!».
У Генштабі ЗСУ у свою чергу зазначили, що попереду ще багато роботи, але захисники і "далі крок за кроком звільнятимуть рідну землю".
Судячи з опублікованих у мережі фото та відео, мешканці самого Херсона в очікуванні заходу ЗСУ почали вивішувати прапори України по всьому місту, включаючи навіть центр.
Нагадаємо, раніше у Генштабі ЗСУ констатували, що ворог відступає з Херсона, грабуючи місцевих мешканців та руйнуючи критичну інфраструктуру.496
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