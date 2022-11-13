Скоро 81 тисяча: ЗСУ ліквідували ще 650 окупантів
Українські воїни у запеклих боях на сході та півдні України минулої доби ліквідували ще 650 окупантів, а всього з початку повномасштабного вторгнення росія втратила 80 860 своїх військових.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Крім особового складу, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 13 листопада орієнтовно склали:
- танків — 2840 (+2 за останню добу),
- бойових броньованих машин — 5742 (+12),
- артилерійських систем — 1837 (+8) ,
- кошти ППО — 206 (+1),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1507 (+1),
- автомобільної техніки та автоцистерн — 4295 (+16).
«Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила — у правді!» — закликають у Генштабі.
У відповідь українці в коментарях подякували воїнам за ратну працю та побажали їм Божої допомоги.
Нагадаємо, станом на вечір 12 листопада Силами оборони було відновлено контроль вже над більш ніж 60 населеними пунктами Херсонщини, і в усіх з них розпочато стабілізаційні заходи щодо відновлення інфраструктури.
Фото Генштабу ЗСУ78
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