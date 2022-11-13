39.92 / 40.65 39.68 / 40.88
Київ: +8
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Скоро 81 тисяча: ЗСУ ліквідували ще 650 окупантів

10:15 13 листопада 2022
Воїн ЗСУ

Українські воїни у запеклих боях на сході та півдні України минулої доби ліквідували ще 650 окупантів, а всього з початку повномасштабного вторгнення росія втратила 80 860 своїх військових.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Крім особового складу, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 13 листопада орієнтовно склали:

  • танків — 2840 (+2 за останню добу),
  • бойових броньованих машин — 5742 (+12),
  • артилерійських систем — 1837 (+8) ,
  • кошти ППО — 206 (+1),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1507 (+1),
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 4295 (+16).

«Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила — у правді!» — закликають у Генштабі.

У відповідь українці в коментарях подякували воїнам за ратну працю та побажали їм Божої допомоги.

Нагадаємо, станом на вечір 12 листопада Силами оборони було відновлено контроль вже над більш ніж 60 населеними пунктами Херсонщини, і в усіх з них розпочато стабілізаційні заходи щодо відновлення інфраструктури.

Фото Генштабу ЗСУ

78

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Олег Сороканюк

Чемпіон світу з росії наклав на себе руки після допиту в слідчому комітеті

Ліонель Мессі

Мессі забив найкрутіший гол групового турніру Ліги чемпіонів: відео шедевру

листя

У рази краще за гній: безкоштовні «золоті» добрива, які можна використовувати у листопаді (відео)

Чумацький шлях

Для Тельців настав час почути внутрішній голос, а Левам знадобиться сила: гороскоп на тиждень 14 — 20 листопада

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту