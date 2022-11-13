ЗСУ завдали точного удару по будівлі з 500 окупантами: рашисти вивезли дві вантажівки з убитими, — Генштаб

За минулу, 262-я добу протистояння російському широкомасштабному вторгненню підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Новоселівське Луганської області та Торське, Бахмут, Білогорівка, Спірне, Торецьк, Красногорівка, Первомайське, Мар’їнка, Новомихайлівка і Павлівка на Донеччині. Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомляє у ранковому зведенні.

В звільнених населених пунктах Херсонської області тривають стабілізаційні заходи, а ворог продовжує фортифікаційне обладнання оборонних рубежів на лівому березі Дніпра.

Також ворожі війська завдали протягом доби 4 ракетних та 16 авіаційних ударів по території України, здійснивши понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів зазнали понад 20 населених пунктів Запорізької, Черкаської, Харківської і Донецької областей.

До окупованого Мелітополя Запорізької області 12 листопада прибуло чергове поповнення з числа мобілізованих в рф громадян. Зазначена категорія військовослужбовців противника після прибуття до міста одразу ж скуповує, їжу, цивільний одяг та велику кількість алкогольних напоїв.

За уточненою інформацією, підтверджено ураження Силами оборони району зосередження окупантів у Херсонській області. В районі населеного пункту Дніпряни, по будівлі, де знаходилось до 500 окупантів, було завдано високоточного удару. За його результатами до Таврійська вивезли дві вантажівки загиблих загарбників. У найближчий шпиталь доправлено 56 важкопоранених, з яких незабаром померли ще 16 осіб. Остаточна інформація щодо втрат окупантів уточнюється.

Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала по ворогу 13 ударів. Під ураження потрапили 8 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 5 позицій зенітних ракетних комплексів противника.

Нагадаємо, президент Зеленський у щоденному зверненні до українців констатував, що станом на вечір суботи, 12 листопада, Силами оборони встановлено контроль більш ніж 60 населеними пунктами Херсонщини, і в усіх з них вже розпочато стабілізаційні заходи щодо відновлення інфраструктури.

Фото Генштабу ЗСУ

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