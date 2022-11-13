«Максимальне знущання з людей»: Зеленський назвав головну мету рашистів

Станом на вечір суботи, 12 листопада, Силами оборони встановлено контроль більш ніж 60 населеними пунктами Херсонщини, і в усіх з них розпочато стабілізаційні заходи щодо відновлення інфраструктури, оскільки ворог, втікаючи, руйнував усі об'єкти, пов'язані з життєзабезпеченням мешканців.

Про це заявив у зверненні за підсумками 262-го дня війни президент Володимир Зеленський .

«Окупанти перед втечею з Херсона знищили всю критичну інфраструктуру — зв'язок, постачання води, тепла, електрики… У рашистів усюди однакова мета — максимальне знущання з людей. Але ми всі відновимо. Повірте. Хоча для цього потрібен час, проте всім уже зрозуміло — результат буде наш, український», — сказав глава Української держави.

У той же час, упевнений президент Зеленський, усі українці, незважаючи на тимчасові труднощі, відчувають піднесення і навряд чи знайдеться хоча б одна людина, яка не дивилася відео з херсонцями, які зустрічають українських захисників.

«Місяці російської окупації, місяці знущань з наших людей, місяці казочок, що росія там начебто назавжди… А все одно на вулицях — море українських прапорів. Люди не думали відмовлятися від України. І світ зараз це бачить. Бачить, що означає, коли українці зустрічають своїх. Бачить, що означає єдність українців. І бачить, чому ми маємо звільнити від окупантів усю нашу землю», — зазначив український лідер.

У майбутньому, впевнений Володимир Зеленський, ми побачимо ще багато таких зустрічей. У тих містах та селах, які поки що в окупації.

«Ми ні про кого не забудемо, нікого не залишимо. Завдяки нашим оборонним операціям та дипломатії обов'язково вийдемо на наш державний кордон — на всі ділянки міжнародно визнаного кордону України», — запевнив президент України.

Нагадаємо, раніше президент відреагував на масштабний обстріл житлових кварталів Миколаєва, назвавши його цинічною відповіддю держави-терориста на наші успіхи на фронті.

38

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram