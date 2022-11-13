«Хто пожив із Аллою, переходять на мужиків»: зізнання Кіркорова викликало шок у шанувальників

Весь останній тиждень самозваний «поп-король» естради Філіп Кіркоров не втомлюється шокувати громадськість скандальними витівками: він ображає колег по цеху і б'є підлеглих. Крім того, напередодні Філіп Бедросович зробив резонансну заяву про особисте життя.

Співак повідомив в інтерв'ю про безліч коханих. Це зізнання викликало фурор в Інтернеті та шок у шанувальників, пише Експрес-газета .

«З ким хочу, з тим сплю, з ким хочу, з тим і живу. Повірте мені, я маю дуже великий спектр різноманітності моїх партнерів…» — сказав, як відрізав, 55-річний кумир.

Публіка вирішила, що Кіркоров наважився на камінг-аут. Чутки про нетрадиційну сексуальну орієнтацію виконавця хіта «Зайка моя» ходять уже давно. Вокаліст використав у своїй промові слово «партнери», як це зазвичай роблять представники ЛГБТ-спільноти. Завсідники Мережі акцентували свою увагу на цьому, мовляв, йдеться саме про коханців, а не коханок.

Публічний камінг-аут у сьогоднішніх реаліях — справа ризикова. Влада рф навіть розглядає законопроект, що забороняє будь-яку пропаганду ЛГБТ.

Шанувальники, треба сказати, здивовані. Народ обговорює причини такої зухвалої поведінки поп-короля. Є думка, що Філіп Кіркоров за чиєюсь підказкою затіяв масштабну піар-кампанію. Також кажуть про бажання вокаліста втекти за кордон. Мовляв, Філіп Бедросович шукає привід залишити оркостан, але не ставши при цьому «зрадником». Дісталося від публіки колишній дружині артиста, Примадонні Аллі Пугачовій.

«Всі, хто пожив з Аллою, переходять на мужиків?», «Я не розумію його відкритої борзоти. Він або злетів з котушок остаточно, або нового піарника найняв», «А мені радісно, нарешті заговорив про це», «Тільки ось Філя не переживе, коли остаточно зрозуміє, що за великим рахунком усім пофіг», «Якось озлобився він останнім часом, раніше він був смішнішим, іронічнішим чи що, хоча люди навколо теж усі похмурі. Напевно, час зараз такий, що робити?!», «Філ вирішив вибісити всіх, і з чистою совістю звалити за кордон?», — розмірковують жителі інтернету.

Нагадаємо, після попереднього брудного скандалу за його участю Кіркоров був змушений вивезти за кордон дітей — дочку Аллу-Вікторію та сина Мартіна.

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