Стратегічний запас на зиму: якими продуктами варто запастися перед настанням холодів

Під час постійного відключення електрики українці повинні мати вдома стратегічний запас продуктів, які виручать в екстреній ситуації, коли немає газу та світла.

Підібрати такий запас потрібно грамотно, щоб продукти забезпечували збалансоване збагачення організму.

Лікарка-дієтолог Софія Шпак пояснила, що всі товари зі стратегічного запасу потрібно розділяти на категорії поживності.

Заготовки рекомендується зробити за кожною з категорій — білки, жири та вуглеводи.

Білки можна отримати з м'яса, риби чи птиці. Зберігати м'ясо можна у морозильнику. Але при відключенні світла — краще запастися консервами.

М'ясо можна замінити рослинними білками — сочевицею, квасолею чи нутом. Крім того, слід їсти гриби — в них міститься багато білка, який корисний усім. Гриби можна зберігати як у замороженому, так і сухому вигляді.

Вуглеводи містяться майже у кожному продукті. Але взимку краще вживати складні вуглеводи. Вони містяться у цільнозернових кашах та макаронах.

Великий вміст складних вуглеводів є і в хлібцях- їх можна легко зберігати у сухих місцях.

Жири містяться в оліях, рибі та насінні. До страв можна додавати оливки, насіння льону чи кунжут.

Запаси шоколаду або натуральної пастили — це продукти з великим вмістом какао. Вони не лише смачні, а й покращують настрій.

Не варто забувати про фрукти не тільки свіжі, але і консервовані, а також сушені.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, чим нагодувати сім'ю, якщо немає світла, газу чи води.

233

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram