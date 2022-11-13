Стратегічний запас на зиму: якими продуктами варто запастися перед настанням холодів
Під час постійного відключення електрики українці повинні мати вдома стратегічний запас продуктів, які виручать в екстреній ситуації, коли немає газу та світла.
Підібрати такий запас потрібно грамотно, щоб продукти забезпечували збалансоване збагачення організму.
Лікарка-дієтолог Софія Шпак пояснила, що всі товари зі стратегічного запасу потрібно розділяти на категорії поживності.
Заготовки рекомендується зробити за кожною з категорій — білки, жири та вуглеводи.
Білки можна отримати з м'яса, риби чи птиці. Зберігати м'ясо можна у морозильнику. Але при відключенні світла — краще запастися консервами.
М'ясо можна замінити рослинними білками — сочевицею, квасолею чи нутом. Крім того, слід їсти гриби — в них міститься багато білка, який корисний усім. Гриби можна зберігати як у замороженому, так і сухому вигляді.
Вуглеводи містяться майже у кожному продукті. Але взимку краще вживати складні вуглеводи. Вони містяться у цільнозернових кашах та макаронах.
Великий вміст складних вуглеводів є і в хлібцях- їх можна легко зберігати у сухих місцях.
Жири містяться в оліях, рибі та насінні. До страв можна додавати оливки, насіння льону чи кунжут.
Запаси шоколаду або натуральної пастили — це продукти з великим вмістом какао. Вони не лише смачні, а й покращують настрій.
Не варто забувати про фрукти не тільки свіжі, але і консервовані, а також сушені.
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