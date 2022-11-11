Шпаргалка страв на випадок надзвичайної ситуації взимку: що можна приготувати без світла та газу

Багато українок з побоюванням читають ранкові новини, в яких повідомляється про ракетні удари по критичній інфраструктурі країни, адже будь-яка подібна підлість ворога загрожує залишити наші населені пункти без світла чи газу і, отже, без можливості якісно нагодувати домочадців.

На щастя, українські жінки не збираються сумувати навіть у таких важких умовах і охоче діляться інформацією про те, запаси яких продуктів зробити на подібний випадок.

Так, у кулінарному блозі «Файна кухня» навіть створили «Шпаргалку страв» для різноманітних надзвичайних ситуацій.

«Нехай не знадобиться, але в сьогоднішніх умовах все може бути. І якщо дорослі можуть протриматися на тому, що є, діткам все ж таки потрібна різноманітність», — пишуть автори блогу.

Що можна зробити без термічної обробки?

Можна запропонувати бутерброди з різними нарізками/намазками, або рулети та роли з лаваша (із зеленню, овочами, сиром, корейською морквою, крабовими паличками — чимось із того, що є).

Вітамінами та мікроелементами забезпечать пророщені зерна пшениці та інших злаків, а також кисіль із насіння льону (залити на ніч водою з розрахунку 1 столову ложку на 1 склянку води).

Гарячі рідкі страви замінять супи на кшталт гаспачо або окрошки.

Салати можна робити з того, що є за знайомими рецептами або з креативом. Наприклад, за відсутності світла можна просто змішати консервовану кукурудзу та квасолю зі сметаною, часником та зеленню.

Помідори добре підуть у поєднанні з плавленим сирком.

Завжди доречні на столі квашена капуста та корейська морква.

Дітям же в якості десертів можна запропонувати вафельний тортик зі згущеним молоком, чорнослив з горіхами і сметаною з цукром, десерти в склянці з печива, сметани або вершків, ягід, варення і всього, що є, цукерки з сухофруктів і горіхів.

Укладачі блогу також радять мати хоча б один термос і тоді можна на крайній випадок набрати гарячу воду там, де є світло або ж нагріти на багатті і перелити в термоси. Також можуть знадобитися дитячі термоси для їжі — у них можна запарити кашу і вона буде теплою щонайменше на два прийоми.

До речі, практично будь-яку крупу можна приготувати без варіння, просто заливши окропом і закутавши в ковдру.

Раніше «ФАКТИ» вже писали, чим нагодувати сім'ю, якщо немає світла, газу та навіть води.

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