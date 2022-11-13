Доказ вашої правоти: скільки потрібно зберігати квитанції про оплату комунальних послуг

Платіжні квитанції за комунальні послуги — це підтвердження оплати за спожитий газ, електроенергію, воду тощо.

Щоб квитанція про оплату послуг мала юридичну силу, у ній мають бути зазначені показники лічильників, суми до оплати, особисті рахунки та всі реквізити компанії, яка надає послуги.

Ці дані можуть бути потрібними для підтвердження платежу в ситуації, якщо між сторонами виникнуть суперечки.

За законом квитанції слід зберігати протягом трьох років. Зазвичай юристи посилаються на встановлений законом термін давності позовної заяви. Згідно з ним, позовна давність по суперечках подібного роду спливає через 3 роки з моменту виникнення проблемної ситуації.



Квитанції платежів за послуги ЖКГ, зроблені через інтернет, можуть зберігатись в електронному форматі.

У суді не приймаються надруковані квитанції без «мокрих» печаток організації. Для суду бажано попросити у банку видати повноцінну квитанцію з печатками та датами. Клієнт має право запросити докладну виписку за кілька місяців або за триваліший період.

Нагадаємо, у Києві плату за комунальні послуги скасували до кінця війни деяким категоріям киян.

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