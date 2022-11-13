39.99 / 40.65 39.76 / 40.91
Київ: +9
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

Доказ вашої правоти: скільки потрібно зберігати квитанції про оплату комунальних послуг

17:13 13 листопада 2022
платіжки

Платіжні квитанції за комунальні послуги — це підтвердження оплати за спожитий газ, електроенергію, воду тощо.

Щоб квитанція про оплату послуг мала юридичну силу, у ній мають бути зазначені показники лічильників, суми до оплати, особисті рахунки та всі реквізити компанії, яка надає послуги.

Ці дані можуть бути потрібними для підтвердження платежу в ситуації, якщо між сторонами виникнуть суперечки.

За законом квитанції слід зберігати протягом трьох років. Зазвичай юристи посилаються на встановлений законом термін давності позовної заяви. Згідно з ним, позовна давність по суперечках подібного роду спливає через 3 роки з моменту виникнення проблемної ситуації.

Квитанції платежів за послуги ЖКГ, зроблені через інтернет, можуть зберігатись в електронному форматі.

У суді не приймаються надруковані квитанції без «мокрих» печаток організації. Для суду бажано попросити у банку видати повноцінну квитанцію з печатками та датами. Клієнт має право запросити докладну виписку за кілька місяців або за триваліший період.

Нагадаємо, у Києві плату за комунальні послуги скасували до кінця війни деяким категоріям киян.

338

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Олег Сороканюк

Чемпіон світу з росії наклав на себе руки після допиту в слідчому комітеті

«Жодних других Мюнхенських (Мінських) угод»: астролог назвав дату повної капітуляції росії

«Жодних других Мюнхенських (Мінських) угод»: астролог назвав дату повної капітуляції росії

Винник

«Вірю, що Матінка Божа Олега Винника не залишить» — священик розповів про те, куди насправді подівся відомий співак

Як легко знайти край стрічки скотчу (відео)

Знайти край стрічки скотчу можна за секунду: дізнайтесь, як (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту