Для частини киян плату за комунальні платежі скасували до кінця війни: кого це стосується

Цього опалювального сезону громадяни платитимуть за комуналку по старим тарифам — Верховна Рада України ухвалила урядовий законопроект, яким встановлюється мораторій на підвищення тарифів на розподіл природного газу, на теплову енергію та постачання гарячої води. А у Києві місцева влада вирішила запровадити знижки та частково скасувати оплату послуг ЖКХ певним категоріям містян.

Як повідомляють в Київській міській раді, на час дії воєнного стану запровадили знижки та частково скасували оплату за комунальні послуги для мешканців столиці, установ і організацій, які постраждали внаслідок російсько-української війни, а також які розміщують або надають харчування тимчасово переміщеним особам, батальйонам територіальної оборони, військовим Збройних Сил України та Національної гвардії України.

Так рішення Київської міської ради передбачає повністю або частково скасувати нарахування комунальних платежів за обслуговування прибудинкової території, вивіз твердих побутових відходів, постачання холодної води та водовідведення на час дії воєнного стану:

у 100-відсотковому обсязі для осіб, які постраждали внаслідок російсько-української війни;

у 50-відсотковому для установ та організацій будь-якої форми власності, які розміщують на своїх житлових площах переселенців з тимчасово окупованих або зруйнованих районів, особистий склад територіальної оборони, Збройних Сил України та Національної гвардії України на період розміщення таких осіб;

у 30-відсотковому обсязі на всі комунальні платежі для соціально-незахищених верств населення міста Києва;

запровадити знижку в розмірі 50 відсотків для установ та організацій будь-якої форми власності, які здійснюють свою діяльність у сфері громадського харчування та забезпечують на волонтерських засадах гарячим харчуванням (готовими стравами) незахищені верстви населення, які не виїхали та перебувають у місті Києві, особовий склад територіальної оборони або Збройних Сил України та Національної гвардії України.

Тим часом у НБУ припускають, що вартість комуналки все ж таки зростатиме і почнеться це приблизно з другого півріччя 2023 року. Так, в Інфляційному звіті за липень 2022 року зазначалося, що основний внесок у значне зростання адміністративної інфляції на прогнозному горизонті матиме підвищення тарифів на комунальні послуги. В НБУ пишуть, що з огляду на високу соціальну значущість тарифів на комуналку, підвищення тарифів, ймовірно, буде поетапним та супроводжуватиметься розширенням соціальної підтримки.

Фото Pixabay



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