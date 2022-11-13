У Києві невідомий у метро розпорошив газ із балончика: що відомо

У Києві на станції метро «Золоті ворота» невідомий розпорошив газ із балончика (аналогічний інцидент на початку серпня стався на станції «Площа Льва Толстого»), внаслідок чого там утворилася тиснява.

Про це повідомила речник столичної поліції Юлія Гірдвіліс.

«У нас була така інформація під час моніторингу новин, ми побачили публікацію з відео біля станції метро „Золоті ворота“. За попередньою інформацією, невідомий розпорошив газ біля ескалатора. Поліція перевіряє записи з відеокамер, щоб встановити особу порушника та з'ясувати деталі інциденту», — Заявила Гірдвіліс.

Судячи з відео, пасажири намагалися якнайшвидше покинути станцію, внаслідок чого виникла тиснява.

Подробиці інциденту стануть відомими пізніше.

Нагадаємо, з 1 листопада потяги у столичній підземці ходять рідше — це пов'язано з необхідністю економії електроенергії.

728

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram